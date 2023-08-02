Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 2 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 серпня.

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DeepState

На Сватівському напрямку ворог намагається вдруге наступати від Новоселівського до Нововодяного. У Серебрянському лісництві продовжуються важкі бої.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Авдіївському напрямку уточнено лінію фронту біля Водяного та Кам'янки. Біля Невельського було відкинуто ворога від села. Південніше Новомихайлівки Сили Оборони мали частковий успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку завдається вогневе ураження по ворогу, який засів в Урожайному та Завітному Бажанні.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 40 бойових зіткнень з російськими військами:

на схід до Берестового та поблизу Новоселівського на Сватівському напрямку;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Побєди на Мар'їнському напрямку;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорського на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Також була спроба проникнення російської диверсійної групи на Чернігівщину.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ продовжували обмежені наступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися.

Російські окупанти натомість безрезультатно обороняються від атак ЗСУ. Російський військкор також стверджував, що українські сили захопили невизначену висоту поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що з початку контрнаступу українські військові змогли звільнити територію площею близько 241 квадратного кілометра на півдні та сході країни. Російські окупанти намагаються наполегливо зупинити ЗСУ, але безрезультатно, про що розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.