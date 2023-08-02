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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 2 августа

2 августа 2023 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 2 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении враг пытается второй раз наступать от Новоселовского до Нововодяного. В Серебрянском лесничестве продолжаются тяжелые бои.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении уточнена линия фронта возле Водяного и Каменки. Возле Невельского был отброшен враг от села. Южнее Новомихайловки Силы Обороны имели частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении наносится огненное поражение по врагу, засевшему в Урожайном и Заветном Желании.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

  • на восток к Берестовому и вблизи Новоселовского на Сватовском направлении;
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки и Победы на Марьинском направлении;
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Старомайорского на Бердянском направлении.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также была предпринята попытка проникновения российской диверсионной группы на Черниговщину.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продолжали ограниченные наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись.

Российские оккупанты безрезультатно обороняются от атак ВСУ. Российский военкор также утверждал, что украинские силы захватили неопределенную высоту вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Инфографика: ISW

Напомним, что с начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безрезультатно, о чем рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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