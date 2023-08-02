Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 2 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении враг пытается второй раз наступать от Новоселовского до Нововодяного. В Серебрянском лесничестве продолжаются тяжелые бои.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении уточнена линия фронта возле Водяного и Каменки. Возле Невельского был отброшен враг от села. Южнее Новомихайловки Силы Обороны имели частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении наносится огненное поражение по врагу, засевшему в Урожайном и Заветном Желании.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

на восток к Берестовому и вблизи Новоселовского на Сватовском направлении;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Победы на Марьинском направлении;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорского на Бердянском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также была предпринята попытка проникновения российской диверсионной группы на Черниговщину.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продолжали ограниченные наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись.

Российские оккупанты безрезультатно обороняются от атак ВСУ. Российский военкор также утверждал, что украинские силы захватили неопределенную высоту вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Инфографика: ISW

Напомним, что с начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безрезультатно, о чем рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.