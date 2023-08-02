Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 2 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 2 августа
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 августа.
DeepState
На Сватовском направлении враг пытается второй раз наступать от Новоселовского до Нововодяного. В Серебрянском лесничестве продолжаются тяжелые бои.
На Авдеевском направлении уточнена линия фронта возле Водяного и Каменки. Возле Невельского был отброшен враг от села. Южнее Новомихайловки Силы Обороны имели частичный успех.
На Бердянском направлении наносится огненное поражение по врагу, засевшему в Урожайном и Заветном Желании.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:
- на восток к Берестовому и вблизи Новоселовского на Сватовском направлении;
- Марьинки и Победы на Марьинском направлении;
- Старомайорского на Бердянском направлении.
Также была предпринята попытка проникновения российской диверсионной группы на Черниговщину.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продолжали ограниченные наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись.
Российские оккупанты безрезультатно обороняются от атак ВСУ. Российский военкор также утверждал, что украинские силы захватили неопределенную высоту вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).
Напомним, что с начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безрезультатно, о чем рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.