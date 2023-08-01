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Маляр розповіла, на яких напрямках Україна має успіхи на фронті

1 серпня 2023 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр розповіла, на яких напрямках Україна має успіхи на фронті
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку контрнаступу українські військові змогли звільнити територію площею близько 241 квадратного кілометра на півдні та сході країни. Російські окупанти намагаються наполегливо зупинити ЗСУ, але безуспішно.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Ситуація на фронті

За словами Маляр, противник намагається зупинити український контрнаступ на Бахмутському напрямку. Російським окупантам не вдається досягти успіху.

"На Куп’янському, Лиманському, Сватівському  напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу. Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми", — розповіла вона.

Заступниця міністра оборони повідомила, що на всіх східних напрямках України, де тривають бойові дії, фіксується збільшення російських обстрілів. 

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ мають справу зі щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним супротивом ворога. 

Маляр наголосила, що для українських військових найголовніше це життя бійців, тому вони рухаються з обережністю.

В ефірі телемарафону заступниця міністра оборони розповіла про звільнені території: 

"Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 квадратних кілометрів. Якщо про південь, більше 12 було звільнено за минулий тиждень, і разом — більше ніж 204 квадратних кілометри".

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Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, за останні 24 години українські авіаційні сили здійснили сім атак територією, де розташовувалися війська, озброєння та обладнання російського супротивника. Крім того, було знищено один командний центр та одну антиракетну установку окупантів.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав успішну роботу українських військових на Лиманському напрямку.

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