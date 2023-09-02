Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 02.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 2 вересня
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 вересня.
DeepState
Українські захисники продовжують контрнаступати та стримувати ворога на всіх напрямках передової станом на суботу, 2 вересня.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області.
На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Станом на суботу, 2 вересня, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області.
На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 02.09.2023 ЗСУ продовжували наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового) та Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового).
Українські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута і незначно просунулися на південь від Бахмута. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просувалися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Українські сили продовжували наступальні дії в західній Запорізькій області та просунулися вперед. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли невизначеного успіху на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка (від 5 км до 13 км на південь від Оріхова).
Оперативна ситуація в Україні станом на 2 вересня 2023 року
Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 2 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 6:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 01.09.2023:
Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області.
На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малинівка Запорізької області.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Нагадаємо, військові ЗСУ продовжують рухатися вздовж Мелітопольського напрямку, особливо між Новоданилівкою та Новопрокопівкою. Українські бійці закріплюються на зайнятих позиціях.
Українська оборона активно діє на Бахмутській та Мелітопольській лініях.