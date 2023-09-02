Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 02.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 вересня.

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DeepState

Українські захисники продовжують контрнаступати та стримувати ворога на всіх напрямках передової станом на суботу, 2 вересня.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області.

Карта бойових дій Куп’янському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Карта бойових дій Лиманському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області.

Карта бойових дій Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на суботу, 2 вересня, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області.

Карта бойових дій Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області.

Карта бойових дій Мар’їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 02.09.2023 ЗСУ продовжували наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового) та Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута і незначно просунулися на південь від Бахмута. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просувалися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжували наступальні дії в західній Запорізькій області та просунулися вперед. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли невизначеного успіху на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка (від 5 км до 13 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 2 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 6:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 01.09.2023:

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області.

Бійці ЗСУ знищують ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малинівка Запорізької області.

Український танк у лісі. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Бійці ЗСУ на танку вирушають на бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, військові ЗСУ продовжують рухатися вздовж Мелітопольського напрямку, особливо між Новоданилівкою та Новопрокопівкою. Українські бійці закріплюються на зайнятих позиціях.

Українська оборона активно діє на Бахмутській та Мелітопольській лініях.