Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 сентября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают контрнаступать и сдерживать врага по всем направлениям передовой по состоянию на субботу, 2 сентября.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области.

Карта боевых действий Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Карта боевых действий Лиманского направления от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на субботу, 2 сентября, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области.

Карта боевых действий по Авдеевскому направлению от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области.

Карта боевых действий Марьинского направления от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 02.09.2023 ВСУ продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового) и Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута и незначительно продвинулись к югу от Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвигались северо-западнее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали наступательные действия в Западной Запорожской области и продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы добились неопределенного успеха на направлении Новоданиловка-Новопокроповка (от 5 км до 13 км южнее Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 2 сентября 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 01.09.2023:

В течение суток враг нанес 4 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области.

Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районе Малиновки Запорожской области.

Украинский танк в лесу. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Бойцы ВСУ на танке отправляются на боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, военные ВСУ продолжают двигаться вдоль Мелитопольского направления, особенно между Новоданиловкой и Новопрокоповкой. Украинские бойцы закрепляются на занятых позициях.

Украинская оборона активно действует на Бахмутской и Мелитопольской линиях.