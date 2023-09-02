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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 2 сентября

2 сентября 2023 05:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 сентября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают контрнаступать и сдерживать врага по всем направлениям передовой по состоянию на субботу, 2 сентября.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области.

Карта боевых действий Купянском направлении   от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Карта боевых действий Лиманского направления   от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на субботу, 2 сентября, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области.

Карта боевых действий по Авдеевскому направлению от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области.

Карта боевых действий Марьинского направления   от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 02.09.2023 ВСУ продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового) и Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута и незначительно продвинулись к югу от Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвигались северо-западнее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали наступательные действия в Западной Запорожской области и продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы добились неопределенного успеха на направлении Новоданиловка-Новопокроповка (от 5 км до 13 км южнее Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 2 сентября 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 01.09.2023:

В течение суток враг нанес 4 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области.

Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районе Малиновки Запорожской области.

Украинский танк в лесу. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Бойцы ВСУ на танке отправляются на боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, военные ВСУ продолжают двигаться вдоль Мелитопольского направления, особенно между Новоданиловкой и Новопрокоповкой. Украинские бойцы закрепляются на занятых позициях.

Украинская оборона активно действует на Бахмутской и Мелитопольской линиях.

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