Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 2 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 сентября.
DeepState
Украинские защитники продолжают контрнаступать и сдерживать врага по всем направлениям передовой по состоянию на субботу, 2 сентября.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на субботу, 2 сентября, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 02.09.2023 ВСУ продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового) и Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).
Украинские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута и незначительно продвинулись к югу от Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвигались северо-западнее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).
Украинские силы продолжали наступательные действия в Западной Запорожской области и продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы добились неопределенного успеха на направлении Новоданиловка-Новопокроповка (от 5 км до 13 км южнее Орехова).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 сентября 2023 года
Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 2 сентября 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 01.09.2023:
В течение суток враг нанес 4 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области.
В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районе Малиновки Запорожской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, военные ВСУ продолжают двигаться вдоль Мелитопольского направления, особенно между Новоданиловкой и Новопрокоповкой. Украинские бойцы закрепляются на занятых позициях.
Украинская оборона активно действует на Бахмутской и Мелитопольской линиях.