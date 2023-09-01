ЗСУ досягли успіху на Мелітопольському напрямку та закріплюються на рубежах

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Військові ЗСУ продовжують рухатися вздовж Мелітопольського напрямку, особливо між Новоданилівкою та Новопрокопівкою. Українські бійці закріплюються на зайнятих позиціях.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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Успіх ЗСУ на Мелітопольському напрямку

Українська оборона активно діє на Бахмутській та Мелітопольській лініях.

"У районі між Новоданилівкою та Новопрокопівкою ми досягли успіху. Наші війська займають ключові позиції. Противник зазнає артилерійських ударів і ми проводимо контрбатарейні операції", — повідомив Ковальов.

Ситуація у Бахмуті

На півдні від міста Бахмут українські сили посилюють свої позиції та активізують наступ.

"Ворог намагався розпочати наступ у районах Мар'їнки, Новомихайлівки в Донецькій області та Вербового в Запорізькій області, але без успіху", — йдеться у заяві Ковальова.

Як зазначив речник Генштабу, противник втрачає багато військ, обладнання та озброєння. Вони також перебудовують свої військові формування та залучають резерви.

Інші лінії фронту

Українська армія також успішно протистоїть просуванню російських сил у районах Лимана та Бахмута.

"Ворожі війська намагалися просунутися в районі Новоєгорівки на Луганщині. Зіткнення продовжуються і за останні 24 години було зафіксовано 25 бойових інцидентів", — уточнив Ковальов.

Нагадаємо, що сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Зокрема, у напрямку Вербового ЗСУ процвітають і закріплюються на досягнутих рубежах.

Також ми писали, що 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне на Донеччині. У визволенні Урожайного брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.