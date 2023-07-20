Онлайн-карти бойових дій в Україні на 20 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 20 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 20 липня: DeepState

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на:

Куп’янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар’їнському напрямках.

Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:

Дворічна,

Западне,

Синьківка,

Кислівка,

Берестове Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 20 липня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них:

Красногорівка,

Мар’їнка,

Георгіївка,

Побєда Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 20 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів на цих ділянках.

Повідомляється, що українські сили здійснили наземні атаки в районі Кремінної та не досягли жодних підтверджених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмута, на окремих ділянках здобули успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що українські сили просувалися на захід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і просувалися в цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на північ від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, Російська Федерація зупинила рух вантажних суден через Керченську протоку за день до обстрілу Кримського моста. Це відбулося ще з 16 липня, ймовірно, через атаки БпЛА на порт Севастополь.

Також ми писали, в Інституті вивчення війни заявили, що Кримський міст — важливий об'єкт з точки зору логістики. У випадку його повного руйнування Росія матиме лише одну наземну лінію постачання.