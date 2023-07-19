Росія зупинила рух Керченською протокою за день до обстрілу Кримьского моста, — ЗМІ
Російська Федерації зупинила рух вантажних суден через Керченську протоку за день до обстрілу Кримського моста. Це відбулося ще з 16 липня, ймовірно, через атаки БпЛА на порт Севастополь.
Про це повідомляє Reuters.
Зупинка руху через Керченську протоку
"Навігація не працює вже третій день. Вони зупинили її 16 липня, близько 17:00 за місцевим часом, коли була атака на Севастополь", — сказало джерело на умовах анонімності.
Два інші джерела підтвердили, що прохід через Керченську протоку закрито, не уточнивши деталей.
Безпека в цьому районі погіршилася також у понеділок, 17 липня, після нічної атаки на Кримський міст.
Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.
Також ми писали, в інституті вивчення війни заявили, що Кримський міст — важливий об'єкт з точки зору логістики. У випадку його повного руйнування Росія матиме лише одну наземну лінію постачання.
Додамо, у Росії планують поновити автомобільний рух через Кримський міст після до першого листопада. Опори моста начебто мають нормальний стан.