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Росія зупинила рух Керченською протокою за день до обстрілу Кримьского моста, — ЗМІ

19 липня 2023 16:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія зупинила рух Керченською протокою за день до обстрілу Кримьского моста, — ЗМІ
Корабель ВМФ Росії поблизу Кримського мосту. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська Федерації зупинила рух вантажних суден через Керченську протоку за день до обстрілу Кримського моста. Це відбулося ще з 16 липня, ймовірно, через атаки БпЛА на порт Севастополь.

Про це повідомляє Reuters.

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Зупинка руху через Керченську протоку 

"Навігація не працює вже третій день. Вони зупинили її 16 липня, близько 17:00 за місцевим часом, коли була атака на Севастополь", — сказало джерело на умовах анонімності.

Два інші джерела підтвердили, що прохід через Керченську протоку закрито, не уточнивши деталей. 

Безпека в цьому районі погіршилася також у понеділок, 17 липня, після нічної атаки на Кримський міст.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Також ми писали, в інституті вивчення війни заявили, що Кримський міст — важливий об'єкт з точки зору логістики. У випадку його повного руйнування Росія матиме лише одну наземну лінію постачання.    

Додамо, у Росії планують поновити автомобільний рух через Кримський міст після до першого листопада. Опори моста начебто мають нормальний стан.

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