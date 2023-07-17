Вибух на Кримському мосту: в ISW пояснили, як це вплине на хід війни

В ISW пояснили, як вплине руйнування Кримського мосту на хід війни
Кримський міст — важливий об'єкт з точки зору логістики. У випадку його повного руйнування — Росія матиме лише 1 наземну лінію постачання.
Про це заявили у інституті вивчення війни ISW.
Що кажуть в ISW
На думку аналітиків, якщо вдасться зруйнувати Керченський міст, то РФ зможе евакуювати жителів або вивести свої війська з Херсону та Криму лише через прибережну магістраль на Азовському морі.
"Керченський міст — логістично значущий об’єкт. Росія матиме лише 1 наземну лінію постачання — прибережну магістраль на Азовському морі — для підтримки (або евакуації) своїх десятків тисяч військ в окупованому Херсоні та Криму, якщо УКР вдасться деградувати/знищити міст", — йдеться в повідомленні.
Вибух на кримському мосту
Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.
Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.
Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали.