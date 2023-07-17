Вибух на Кримському мосту: в ISW пояснили, як це вплине на хід війни

Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: росЗМІ

Кримський міст — важливий об'єкт з точки зору логістики. У випадку його повного руйнування — Росія матиме лише 1 наземну лінію постачання.

Про це заявили у інституті вивчення війни ISW.

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На думку аналітиків, якщо вдасться зруйнувати Керченський міст, то РФ зможе евакуювати жителів або вивести свої війська з Херсону та Криму лише через прибережну магістраль на Азовському морі.

Допис аналітика ISW. Фото: скриншот

"Керченський міст — логістично значущий об’єкт. Росія матиме лише 1 наземну лінію постачання — прибережну магістраль на Азовському морі — для підтримки (або евакуації) своїх десятків тисяч військ в окупованому Херсоні та Криму, якщо УКР вдасться деградувати/знищити міст", — йдеться в повідомленні.

Карта ISW станом на 16 липня 2023 рік. Фото: ISW

Вибух на кримському мосту

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали.