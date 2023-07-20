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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 20 июля

20 июля 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 20 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: DeepState

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на:

  • Купянском,
  • Лиманском,
  • Бахмутском,
  • Авдеевском,
  • Марьинском направлениях.

Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 19 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:

  • Двухлетняя,
  • Западное,
  • Синьковка,
  • Кисловка,
  • Берестово в Харьковской области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них:

  • Красногоровка,
  • Марьинка,
  • Георгиевка,
  • Победа в Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и преуспели на этих участках.

Сообщается, что украинские силы совершили наземные атаки в районе Кременной и не добились никаких подтвержденных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута, на отдельных участках преуспели. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвигались в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к северу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, Российская Федерация остановила движение грузовых судов через Керченский пролив за день до обстрела Крымского моста. Это произошло еще с 16 июля, вероятно, из-за атак БпЛА на порт Севастополь.

Также мы писали, что в Институте изучения войны заявили, что Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения у России будет только одна наземная линия поставок.

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