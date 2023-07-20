Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 20 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 20 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: DeepState
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на:
- Купянском,
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском направлениях.
Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 19 боевых столкновений.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:
- Двухлетняя,
- Западное,
- Синьковка,
- Кисловка,
- Берестово в Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: Liveuamap
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них:
- Красногоровка,
- Марьинка,
- Георгиевка,
- Победа в Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и преуспели на этих участках.
Сообщается, что украинские силы совершили наземные атаки в районе Кременной и не добились никаких подтвержденных успехов.
Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута, на отдельных участках преуспели. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).
Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвигались в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к северу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).
Напомним, Российская Федерация остановила движение грузовых судов через Керченский пролив за день до обстрела Крымского моста. Это произошло еще с 16 июля, вероятно, из-за атак БпЛА на порт Севастополь.
Также мы писали, что в Институте изучения войны заявили, что Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения у России будет только одна наземная линия поставок.