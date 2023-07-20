Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 20 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: DeepState

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 19 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:

Двухлетняя,

Западное,

Синьковка,

Кисловка,

Берестово в Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них:

Красногоровка,

Марьинка,

Георгиевка,

Победа в Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 20 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и преуспели на этих участках.

Сообщается, что украинские силы совершили наземные атаки в районе Кременной и не добились никаких подтвержденных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута, на отдельных участках преуспели. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвигались в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к северу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, Российская Федерация остановила движение грузовых судов через Керченский пролив за день до обстрела Крымского моста. Это произошло еще с 16 июля, вероятно, из-за атак БпЛА на порт Севастополь.

Также мы писали, что в Институте изучения войны заявили, что Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения у России будет только одна наземная линия поставок.