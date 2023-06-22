Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 22 червня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 22 червня: DeepState

Бахмут: противник провів невдалі наступальні операції в околицях Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області. Росіяни здійснили авіаудари поблизу Курдюмівки та Нью-Йорка на Донеччині.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Авдіївка: сили противника здійснили невдалі наступ поблизу Північного та Первомайського районів Донецької області. Здійснили авіаудари поблизу Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського.

Обстрілювали селища:

Олександропіль,

Керамик,

Новокалинове,

Бердичі,

Степове,

Авдіївка,

Тоненке,

Невельське Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 22 червня: Liveuamap

Мар'їнка: російські війська провели наступальні операції в околицях Мар'їнки, хоч і без успіху.

Нанесли авіаудар по району Красногорівки. Водночас росіяни обстріляли:

Красногорівку,

Зорян,

Хостре,

Мар'їнку,

Георгиївку,

Курахове,

Побєду.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Запорізький та Херсонський напрямки: російські сили на обороні. Провів невдалі наступальні дії біля П'ятихаток Запорізької області.

Силами противника здійснили авіаудари по Преображенці та Стопногірську Донецької області. Обстріляли:

Новочеретувате,

Нескучне,

Благодатне,

Макарівку,

Сторожеве,

Зелене поле,

Темирівку,

Новопіль,

Бурлацьке Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 22 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступ щонайменше на трьох діл янках фронту.

21 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії під Кремінною.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська провели частково успішні наступальні дії на напрямку Білогорівка-Шипилівка (10 км на південь від Кремінної) та закріпилися на захоплених рубежах.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські та українські війська продовжили обмежені наземні удари в районі Бахмута. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу:

Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута),

Іванівського (6 км на захід від Бахмута),

Білої Гори.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

21 червня українські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.

У Генштабі України повідомили, що українські війська ведуть наступальні дії на рубежі Вільне Поле – Макарівка (до 7 км на південь від Великої Новосілки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, рух за справедливість "АТЕШ" поділився переконливими аргументами про тяжкі втрати Росії у П'ятихатках і Запоріжжі. Агенти впровадилися в підрозділ "Шторм. Осетія" та дізналися важливі дані.

У червні партизанський рух АТЕШ заявив, що отримав інформацію про людей, які знищили Каховську гідроелектростанцію. За інформацією українських партизанів, це зробив 1-й батальйон 205 мотострілецької бригади РФ.