ЗСУ збили російський вертоліт Мі-24

російський вертоліт Мі-24. Фото: Вікіпедія

Збройні Сили України продовжують нищити ворога на полі бою та в повітрі зокрема. Сьогодні, 21 червня, українські воїни збили російський вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє Генштаб.

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Та завдали потужного удару окупантам.

ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-24. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські Збройні сили станом на 21 червня обстріляли за добу 18 артилерійських підрозділів окупаційних військ. Крім того, були завдані удари як по позиціях зенітно-ракетних комплексів, та і по ворожих станціях радіоелектронної боротьби.

Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.