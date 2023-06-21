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ЗСУ збили російський вертоліт Мі-24

21 червня 2023 18:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ЗСУ збили російський вертоліт Мі-24
російський вертоліт Мі-24. Фото: Вікіпедія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Збройні Сили України продовжують нищити ворога на полі бою та в повітрі зокрема. Сьогодні, 21 червня, українські воїни збили російський вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє Генштаб.

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Збройні Сили України уразили чергову ціль у небі — російський вертоліт Мі-24.

Та завдали потужного удару окупантам.

 

ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-24. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські Збройні сили станом на 21 червня обстріляли за добу 18 артилерійських підрозділів окупаційних військ. Крім того, були завдані удари як по позиціях зенітно-ракетних комплексів, та і по ворожих станціях радіоелектронної боротьби.

Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

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