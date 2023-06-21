ЗСУ збили російський вертоліт Мі-24
Збройні Сили України продовжують нищити ворога на полі бою та в повітрі зокрема. Сьогодні, 21 червня, українські воїни збили російський вертоліт Мі-24.
Про це повідомляє Генштаб.
ЗСУ збили вертоліт РФ
Збройні Сили України уразили чергову ціль у небі — російський вертоліт Мі-24.
Та завдали потужного удару окупантам.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські Збройні сили станом на 21 червня обстріляли за добу 18 артилерійських підрозділів окупаційних військ. Крім того, були завдані удари як по позиціях зенітно-ракетних комплексів, та і по ворожих станціях радіоелектронної боротьби.
Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.