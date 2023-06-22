Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 22 июня.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 22 июня: DeepState

Бахмут: противник провел неудачные наступательные операции в окрестностях Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области. Росияне совершили авиаудары вблизи Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Авдеевка: силы противника совершили неудачное наступление вблизи Северного и Первомайского районов Донецкой области. Совершили авиаудары вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского.

Обстреливали поселки:

Александрополь,

Керамик,

Новокалиново,

Бердичи,

Степное,

Авдеевка,

Тоненко,

Невельское Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 22 июня: Liveuamap

Марьинка: русские войска провели наступательные операции в окрестностях Марьинки, хоть и без успеха.

Нанесли авиаудар по району Красногоровки. В то же время россияне обстреляли:

Красногоровка,

Звезд,

Хострое,

Марьинку,

Георгиевка,

Курахово.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Запорожское и Херсонское направления: силы РФ провели неудачные наступательные действия возле Пятихаток Запорожской области.

Силами противника совершили авиаудары по Преображенке и Стопногорску Донецкой области. Обстреляли:

Новочерноватое,

Нескучное,

Благодатный,

Макаровка,

Сторожево,

Зеленое поле,

Темировку,

Новополье,

Бурлацкое Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 22 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступление по меньшей мере на трьох участках фронта.

21 июня украинские войска продолжили контрнаступательные действия под Кременной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска провели частично успешные наступательные действия в направлении Белогоровка-Шипиловка (10 км к югу от Кременной) и закрепились на захваченных рубежах.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские войска продолжили ограниченные наземные удары в районе Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи:

Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута),

Ивановского (6 км к западу от Бахмута),

Белая Гора.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

21 июня украинские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска ведут наступательные действия на рубеже Свободное Поле — Макаровка (до 7 км южнее Великой Новоселки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, движение за справедливость "АТЕШ" поделилось убедительными аргументами о тяжелых потерях России в Пятихатках и Запорожье. Агенты внедрились в подразделение "Шторм. Осетия" и узнали важные данные.

В июне партизанское движение АТЕШ заявило, что получило информацию о людях, которые уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию. По информации украинских партизан, это сделал 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады РФ.