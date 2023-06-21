Партизани поділилися доказом колосальних втрат армії РФ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Рух за справедливість "АТЕШ" поділився переконливими аргументами про тяжкі втрати Росії у П'ятихатках і Запоріжжі. Агенти впровадилися в підрозділ "Шторм. Осетія" та дізналися важливі дані.

Про це повідомляє "АТЕШ".

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У повідомленні йдеться, що агенти провели кілька місяців у ворога. На початку червня один із солдатів був більш радісним, ніж зараз. Він розповідав про місії, які його товариші по службі виконували, вказуючи точний час і місцеперебування. Пізніше він почав задумуватись, чому їх так часто атакують. В останні дні його настрій помітно погіршився, мабуть, щось сталося.

"У нас є відомості про те, що їх було захоплено у П'ятихатках. Спочатку планувалося провести операцію з їхнього вивезення, але вже наступного дня це стало неминуче. Ми вітаємо російських пропагандистів, які називали оточення російських військ міфом", — йдеться у повідомленні.

"АТЕШ" також повідомляє, що осетинські бойовики вторглися на територію України з наміром провести руйнівні акції під заступництвом російської влади, але вони падають без слави.

"Це буде застереженням для всіх, хто не є російським і гине за фашистську "російську мрію". Ми знищуватимемо вас, і Бог буде на нашому боці. Адже ви ненавидите всіх богів, яким поклоняєтеся", — кажуть партизани.

Нагадаємо, що партизани із групи АТЕШ заявили про виявлення невідомої раніше системи російської ППО. Підрозділ протиповітряної оборони розташований на заході Криму, неподалік Євпаторії.

У червні партизанський рух АТЕШ заявив, що отримав інформацію про людей, які знищили Каховську гідроелектростанцію. За інформацією українських партизанів, це зробив 1-й батальйон 205 мотострілецької бригади РФ.