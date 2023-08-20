В ISW пояснили значення контрнаступу ЗСУ на заході Запорізької області

Українські військові. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просуваються на рубежі Авдіївка — Донецьк, а також на заході Запорізької області.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що додаткові геолокаційні кадри, які були опубліковані 19 серпня, показали, що українські військову просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області.

У п'ятницю, 18 серпня, анонімні офіційні особи США заявили, що Сили оборони України мають успіхи в напрямку Токмака на заході Запорізької області. За їхніми словами, бійці ЗСУ розмінували російське мінне поле на північ від населеного пункту. В ISW наголосили, що офіційні особи, ймовірно, мають на увазі нещодавні українські наступи на північ і схід від Роботиного, що розташоване приблизно 23 км на північний схід від Токмака.

"Раніше ISW оцінювало, що останні українські наступи поблизу невеликих населених пунктів у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області та на заході Запоріжжя, ймовірно, мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що ці досягнення можуть дозволити українським силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, які, ймовірно, сприятимуть більш швидким досягненням ЗСУ.

Нагадаємо, триває 543-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також ми писали, що за останній тиждень українські військові продовжили контрнаступ на півдні. Їм вдалося просунутися вперед.