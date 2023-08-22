Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 22 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 августа.

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DeepState

За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты:

Двуречная,

Синковка,

Кисловка,

Берестово Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Веселого Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты:

Александрополь,

Степное,

Авдеевка,

Северное,

Первомайское,

Невельское Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе Роботиного.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в районе Кременной и добились незначительных успехов. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Кременной.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали ограниченные контрнаступательные операции в районе Бахмута и, возможно, продвинулись 20 августа. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы достигли позиций дальше к западу и северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области и недавно продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точных ударов по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.