Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 22 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 22 августа
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 августа.
DeepState
За сутки произошло более 20 боевых столкновений.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты:
- Двуречная,
- Синковка,
- Кисловка,
- Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Веселого Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты:
- Александрополь,
- Степное,
- Авдеевка,
- Северное,
- Первомайское,
- Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе Роботиного.
Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в районе Кременной и добились незначительных успехов. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Кременной.
Украинские силы продолжали ограниченные контрнаступательные операции в районе Бахмута и, возможно, продвинулись 20 августа. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы достигли позиций дальше к западу и северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).
Украинские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области и недавно продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова).
Напомним, Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точных ударов по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.