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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 22 августа

22 августа 2023 06:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 22 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 августа.

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DeepState

За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты:

  • Двуречная,
  • Синковка,
  • Кисловка,
  • Берестово Харьковской области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Веселого Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты:

  • Александрополь,
  • Степное,
  • Авдеевка,
  • Северное,
  • Первомайское,
  • Невельское Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе Роботиного.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в районе Кременной и добились незначительных успехов. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Кременной.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали ограниченные контрнаступательные операции в районе Бахмута и, возможно, продвинулись 20 августа. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы достигли позиций дальше к западу и северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области и недавно продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точных ударов по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.

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