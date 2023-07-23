Онлайн-карти бойових дій в Україні на 23 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 23 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 23 липня.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 23 липня: DeepState
Противник зосереджує основні зусилля на:
- Куп’янському,
- Лиманському,
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Мар’їнському напрямках.
Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:
- Кам'янка,
- Новомлинськ,
- Дворічна,
- Западне,
- Куп’янськ,
- Кислівка Харківської області.
На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торське, Григорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.
На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 23 липня: Liveuamap
На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. В районі Красногорівки противник завдав авіаційного удару.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 23 липня: ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели контрнаступальні дії на Бердянському (Запорізько-Донецька область) і Мелітопольському напрямках (захід Запорізької області).
Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна без просування. Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський стверджував, що українські сили безуспішно контратакували в районі Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) і Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).
Російські війська продовжували контратаки в районі Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні штурми поблизу:
- Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута),
- Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута),
- Іванівського (6 км на захід від Бахмута).
Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей без просування. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському (район Запорізька-Донецька область) напрямку.
Нагадаємо, контрнаступ українських військових відбувається в повільнішому темпі, ніж передбачалося, адже операцію почали пізніше, ніж розраховувало командування. На його затримку вплинуло чимало факторів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі.
За його словами, контрнаступ мав розпочатися навесні, проте це не сталося через бракування боєприпасів. Також не було достатньо бригад, які були б готові використовувати ту чи іншу зброю.
Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.
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