Онлайн-карти бойових дій в Україні на 23 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 23 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 23 липня: DeepState

Противник зосереджує основні зусилля на:

Куп’янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар’їнському напрямках.

Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:

Кам'янка,

Новомлинськ,

Дворічна,

Западне,

Куп’янськ,

Кислівка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торське, Григорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 23 липня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. В районі Красногорівки противник завдав авіаційного удару.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 23 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели контрнаступальні дії на Бердянському (Запорізько-Донецька область) і Мелітопольському напрямках (захід Запорізької області).

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна без просування. Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський стверджував, що українські сили безуспішно контратакували в районі Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) і Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжували контратаки в районі Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні штурми поблизу:

Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута),

Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута),

Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей без просування. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському (район Запорізька-Донецька область) напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, контрнаступ українських військових відбувається в повільнішому темпі, ніж передбачалося, адже операцію почали пізніше, ніж розраховувало командування. На його затримку вплинуло чимало факторів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі.

За його словами, контрнаступ мав розпочатися навесні, проте це не сталося через бракування боєприпасів. Також не було достатньо бригад, які були б готові використовувати ту чи іншу зброю.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

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