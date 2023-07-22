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Зеленський відповів, чому контрнаступ ЗСУ просувається повільно

22 липня 2023 10:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський відповів, чому контрнаступ ЗСУ просувається повільно
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Контрнаступ українських військових відбувається в повільнішому темпі, ніж передбачалося, адже операцію почали пізніше, ніж розраховувало командування. На його затримку вплинуло чимало факторів. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі.

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Чому контрнаступ відбувається не так швидко

За його словами, контрнаступ мав розпочатися навесні, проте це не сталося через бракування боєприпасів. Також не було достатньо бригад, які були б готові використовувати ту чи іншу зброю.

"Це не скарга, нам дійсно бракувало обладнання для розмінування. Зараз нам допомагають, хотілося б подякувати союзникам: президенту Байдену, Конгресу, США, нашим партнерам у Європі", — наголосив глава держави.

План контрнаступу

Він зазначив, що постійно хочеться швидше перемогти, проте питання в тому, якою ціною має виборюватися перемога.

"Тому давайте не будемо буквально кидати людей під танки. Сплануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики та наші розвідники", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що ЗСУ мають всі шанси на успішне завершення наступальної операції. 

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