Зеленський відповів, чому контрнаступ ЗСУ просувається повільно
Контрнаступ українських військових відбувається в повільнішому темпі, ніж передбачалося, адже операцію почали пізніше, ніж розраховувало командування. На його затримку вплинуло чимало факторів.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі.
Чому контрнаступ відбувається не так швидко
За його словами, контрнаступ мав розпочатися навесні, проте це не сталося через бракування боєприпасів. Також не було достатньо бригад, які були б готові використовувати ту чи іншу зброю.
"Це не скарга, нам дійсно бракувало обладнання для розмінування. Зараз нам допомагають, хотілося б подякувати союзникам: президенту Байдену, Конгресу, США, нашим партнерам у Європі", — наголосив глава держави.
План контрнаступу
Він зазначив, що постійно хочеться швидше перемогти, проте питання в тому, якою ціною має виборюватися перемога.
"Тому давайте не будемо буквально кидати людей під танки. Сплануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики та наші розвідники", — пояснив Зеленський.
Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що ЗСУ мають всі шанси на успішне завершення наступальної операції.