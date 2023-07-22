У Генштабі розповіли, яких успіхів досягли ЗСУ в ліквідації окупантів за добу

Український військовий готується до стрільби з "Граду" на передовій. Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

Сьогодні, 22 липня, вночі РФ знову вдарила по Україні. Також упродовж доби відбулося 40 бойових зіткнень на передовій, однак ЗСУ продовжують контрнаступати, за день завдавши 14 ударів по окупантах, а також по їхніх ЗРК.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли, що внаслідок російських атак є жертви та постраждалі, а також пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема пункти зберігання зерна на півдні України. Руйнування зазнали 70 житлових будинків.

Зазначається також, що ймовірність повторних ворожих ударів по Україні залишається вкрай високою.

Український військовий гелікоптер на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Успіхи ЗСУ на передовій

Так, російські окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, що їм ніяк не вдається.

"В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану", — повідомляє Генштаб.

Зазначається, що російські військові мають великі втрати та потерпають від недостатньої кількості боєприпасів та живої сили, що дуже впливає на їхній психологічний стан. Також зростає кількість охочих вдатися до дезертирства.

Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, за добу ЗСУ завдали 14 ударів по окупантах та три — по їхніх ЗРК. Також українські захисники знищили 11 розвідувальних безпілотників.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога", — підсумували в установі.

Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Більше про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що українські війська успішно наступають на трьох напрямках південного фронту. Окрім того, тривають важкі бої біля Бахмута.

Також ми писали, що в Україні триває контрнаступ. Розвідувальні дані США свідчать, що ЗСУ мають всі шанси на успішне завершення наступальної операції.

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