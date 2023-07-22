Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, яких успіхів досягли ЗСУ в ліквідації окупантів за добу arrow

У Генштабі розповіли, яких успіхів досягли ЗСУ в ліквідації окупантів за добу

22 липня 2023 07:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, яких успіхів досягли ЗСУ в ліквідації окупантів за добу
Український військовий готується до стрільби з "Граду" на передовій. Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 22 липня, вночі РФ знову вдарила по Україні. Також упродовж доби відбулося 40 бойових зіткнень на передовій, однак ЗСУ продовжують контрнаступати, за день завдавши 14 ударів по окупантах, а також по їхніх ЗРК. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Ворожий обстріл України

"Протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли, що внаслідок російських атак є жертви та постраждалі, а також пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема пункти зберігання зерна на півдні України. Руйнування зазнали 70 житлових будинків.

Зазначається також, що ймовірність повторних ворожих ударів по Україні залишається вкрай високою.

Український військовий гелікоптер на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Успіхи ЗСУ на передовій

Так, російські окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, що їм ніяк не вдається.

"В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану", — повідомляє Генштаб.

Зазначається, що російські військові мають великі втрати та потерпають від недостатньої кількості боєприпасів та живої сили, що дуже впливає на їхній психологічний стан. Також зростає кількість охочих вдатися до дезертирства. 

Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, за добу ЗСУ завдали 14 ударів по окупантах та три — по їхніх ЗРК. Також українські захисники знищили 11 розвідувальних безпілотників.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога", — підсумували в установі.

Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Більше про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що українські війська успішно наступають на трьох напрямках південного фронту. Окрім того, тривають важкі бої біля Бахмута.

Також ми писали, що в Україні триває контрнаступ. Розвідувальні дані США свідчать, що ЗСУ мають всі шанси на успішне завершення наступальної операції.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз