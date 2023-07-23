Онлайн-карты боевых действий в Украине на 23 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 23 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 23 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 23 июля: DeepState
Противник сосредотачивает основные усилия на:
- Купянском,
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском направлениях.
Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:
- Каменка,
- Новомлынск,
- Двухлетняя,
- Западное,
- Купянск,
- Кисловка Харьковской области.
В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды Луганской области и Торское, Григоровка Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.
На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 23 июля: Liveuamap
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе по Авдеевке, Первомайскому и Невельскому.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. В районе Красногоровки противник нанес авиационный удар.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 23 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели контрнаступательные действия на Бердянском (Запорожско-Донецкая область) и Мелитопольском направлениях (мероприятие Запорожской области).
Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная без продвижения. Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский утверждал, что украинские силы безуспешно контратаковали в районе Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Петропавловки (7 км восточнее Купянска).
Российские войска продолжали контратаки в районе Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные штурмы поблизости:
- Григоровки (9 км к северо-западу от Бахмута),
- Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута),
- Ивановского (6 км к западу от Бахмута).
Украинские войска вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей без продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском (район Запорожская-Донецкая область) направлении.
Напомним, контрнаступление украинских военных происходит в более медленном темпе, чем предполагалось, ведь операцию начали позже, чем рассчитывало командование. На его задержку повлияли многие факторы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности.
По его словам, контрнаступление должно было начаться весной, однако это не произошло из-за нехватки боеприпасов. Также не было достаточно бригад, готовых использовать то или иное оружие.
Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h