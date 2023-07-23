Онлайн-карты боевых действий в Украине на 23 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 23 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 23 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:

Каменка,

Новомлынск,

Двухлетняя,

Западное,

Купянск,

Кисловка Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды Луганской области и Торское, Григоровка Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 23 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе по Авдеевке, Первомайскому и Невельскому.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. В районе Красногоровки противник нанес авиационный удар.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 23 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели контрнаступательные действия на Бердянском (Запорожско-Донецкая область) и Мелитопольском направлениях (мероприятие Запорожской области).

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная без продвижения. Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский утверждал, что украинские силы безуспешно контратаковали в районе Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Петропавловки (7 км восточнее Купянска).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали контратаки в районе Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные штурмы поблизости:

Григоровки (9 км к северо-западу от Бахмута),

Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута),

Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей без продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском (район Запорожская-Донецкая область) направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, контрнаступление украинских военных происходит в более медленном темпе, чем предполагалось, ведь операцию начали позже, чем рассчитывало командование. На его задержку повлияли многие факторы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности.

По его словам, контрнаступление должно было начаться весной, однако это не произошло из-за нехватки боеприпасов. Также не было достаточно бригад, готовых использовать то или иное оружие.

Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h