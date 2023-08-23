Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 23 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 23 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 23 серпня.

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DeepState

Так, станом на середу, 23 серпня, на Сватівському напрямку, попри заяви ворога про "взяття" Синьківки та навіть Петропавлівки, окупанти не мають успіху в цьому районі.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Однак на Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіхи. Так, Сили оборони просуваються в Кліщіївці, де боротьба відбувається за кожну хату. Також бойові дії тривають й біля Андріївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку станом на 23.08.2023 тривають важкі бої біля Роботиного та в самому селі. Окупанти поступово залишають село і намагаються стабілізуватися вже за населеним пунктом.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на середу, 23 серпня, російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях.

Українські військові провели 30 бойових зіткнень з російськими військами:

поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки на Авдіївському напрямку;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом сьогодні, на 23 серпня, окупанти мають незначні успіхи на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Так, вони дещо просунулися на південний захід від Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські війська станом на 23 серпня просунулися в районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Російський військкор стверджував, що ЗСУ досягли обмежених успіхів поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Так, станом на середу 23 серпня українські війська продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області та досягли подальших незначних успіхів.

Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, 22 серпня, показують, що українські сили просунулися далі на південний схід Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Також раніше повідомлялося, що українські сили незначно просувалися на захід від Новопокровки (13 км на південний захід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 серпня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 23 серпня 2023 року слід очікувати пізніше, о 6:30. Вечірнє зведення станом на 22.08.2023:

За добу ворог завдав два ракетних та 38 авіаційних ударів, 26 МЛРС по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок ударів РФ є жертви та пошкодження цивільної інфраструктури. Також залишається високою ймовірність російських обстрілів.

Обстріли з "Градів". Фото: google.com

Упродовж доби також відбулося 26 бойових залучень. Тривають пекельні бойові дії на всіх напрямках фронту, 22 серпня спостерігалася активність на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Бахмутському — окупанти завдали авіаудару в околицях Іванівського (Донецька область). Від обстрілів російської артилерії постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка Донецької області.

На Авдіївському — ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів поблизу Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Уманське, що на Донеччині.

На Мар'їнському — українські захисники продовжують стримувати наступ РФ в околицях Мар'їнки. Російські війська з артилерії обстріляли Мар'їнку, Побєду, Єлизаветівку, Новомихайлівку, Катеринівку, Антонівку (Донецька область).

Від ворожих артилерійських обстрілів також постраждали населені пункти й на інших напрямках передової.

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зазначається, що Сили оборони України продовжують контрнаступати на Мелітопольському напрямку.

За добу 22 серпня Повітряні сили України завдали дев'ять ударів по ЗРК ворога.

"Українські ракетно-артилерійські війська протягом доби 22 серпня уразили 2х зосередження військ, озброєння та військової техніки, 2х склади боєприпасів та 1х важку вогнеметну систему противника ТОС-1А", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Українські військові стріляють по ворожих позиціях. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк показав, як воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша знищили російський склад протитанкових мін. Вони скинули на нього лише одну гранату.