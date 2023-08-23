Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 23 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 23 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 23 августа.

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DeepState

Так, по состоянию на среду, 23 августа, на Сватовском направлении, несмотря на заявления врага о "взятии" Синьковки и даже Петропавловки, оккупанты не имеют успеха в этом районе.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Однако на Бахмутском направлении ВСУ преуспевают. Так, Силы обороны продвигаются в Клещеевке, где борьба происходит за каждый дом. Также боевые действия продолжаются и у Андреевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении по состоянию на 23.08.2023 продолжаются тяжелые бои у Роботиного и в самом селе. Оккупанты постепенно покидают село и пытаются стабилизироваться уже по населенному пункту.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на среду, 23 августа, российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях.

Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками:

вблизи Клещеевки на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки на Авдеевском направлении;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию сегодня, на 23 августа, оккупанты имеют незначительные успехи на рубеже Купянск — Сватово — Кременная. Так, они несколько продвинулись юго-западнее Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на 23 августа продвинулись в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают вести наступательные действия в Бахмутском направлении.

Российский военкор утверждал, что ВСУ достигли ограниченных успехов вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Так, по состоянию на среду 23 августа украинские войска продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и добились дальнейших незначительных успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные вчера, 22 августа, показывают, что украинские силы продвинулись дальше к юго-востоку Роботиного (10 км к югу от Орехова). Также ранее сообщалось, что украинские силы незначительно продвигались к западу от Новопокровки (13 км к юго-западу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 августа 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 23 августа 2023 года следует ожидать позже, в 6:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 22.08.2023:

За сутки враг нанес два ракетных и 38 авиационных ударов, 26 МЛРС по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате ударов РФ есть жертвы и повреждения гражданской инфраструктуры. Также остается высокой вероятность российских обстрелов.

Обстрелы из "Градов". Фото: google.com

За сутки также состоялось 26 боевых привлечений. Продолжаются адские боевые действия по всем направлениям фронта, 22 августа наблюдалась активность на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Бахмутском — оккупанты нанесли авиаудар в окрестностях Ивановского (Донецкая область). От обстрелов российской артиллерии пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском — ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов вблизи Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Уманское, что на Донетчине.

На Марьинском — украинские защитники продолжают сдерживать наступление РФ в окрестностях Марьинки. Российские войска из артиллерии обстреляли Марьинку, Победу, Елизаветовку, Новомихайловку, Екатериновку, Антоновку (Донецкая область).

От вражеских артиллерийских обстрелов также пострадали населенные пункты и на других направлениях передовой.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступать на Мелитопольском направлении.

За сутки 22 августа Воздушные силы Украины нанесли девять ударов по ЗРК врага.

"Украинские ракетно-артиллерийские войска в течение суток 22 августа поразили 2х сосредоточение войск, вооружения и военной техники, 2х склады боеприпасов и 1х тяжелую огнеметную систему противника ТОС-1А", — говорится в сообщении Генштаба.

Украинские военные стреляют по вражеским позициям. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал, как воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили российский состав противотанковых мин. Они сбросили на него только одну гранату.