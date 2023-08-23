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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 23 августа

23 августа 2023 05:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 23 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 23 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 23 августа.

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DeepState

Так, по состоянию на среду, 23 августа, на Сватовском направлении, несмотря на заявления врага о "взятии" Синьковки и даже Петропавловки, оккупанты не имеют успеха в этом районе.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Однако на Бахмутском направлении ВСУ преуспевают. Так, Силы обороны продвигаются в Клещеевке, где борьба происходит за каждый дом. Также боевые действия продолжаются и у Андреевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении по состоянию на 23.08.2023 продолжаются тяжелые бои у Роботиного и в самом селе. Оккупанты постепенно покидают село и пытаются стабилизироваться уже по населенному пункту.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на среду, 23 августа, российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях.

Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками:

  • вблизи Клещеевки на Бахмутском направлении;
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Авдеевки на Авдеевском направлении;
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию сегодня, на 23 августа, оккупанты имеют незначительные успехи на рубеже Купянск — Сватово — Кременная. Так, они несколько продвинулись юго-западнее Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на 23 августа продвинулись в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают вести наступательные действия в Бахмутском направлении.

Российский военкор утверждал, что ВСУ достигли ограниченных успехов вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Так, по состоянию на среду 23 августа украинские войска продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и добились дальнейших незначительных успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные вчера, 22 августа, показывают, что украинские силы продвинулись дальше к юго-востоку Роботиного (10 км к югу от Орехова). Также ранее сообщалось, что украинские силы незначительно продвигались к западу от Новопокровки (13 км к юго-западу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 августа 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 23 августа 2023 года следует ожидать позже, в 6:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 22.08.2023:

За сутки враг нанес два ракетных и 38 авиационных ударов, 26 МЛРС по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате ударов РФ есть жертвы и повреждения гражданской инфраструктуры. Также остается высокой вероятность российских обстрелов.

Обстрелы из "Градов". Фото: google.com

За сутки также состоялось 26 боевых привлечений. Продолжаются адские боевые действия по всем направлениям фронта, 22 августа наблюдалась активность на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Бахмутском — оккупанты нанесли авиаудар в окрестностях Ивановского (Донецкая область). От обстрелов российской артиллерии пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском — ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов вблизи Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Уманское, что на Донетчине.

На Марьинском — украинские защитники продолжают сдерживать наступление РФ в окрестностях Марьинки. Российские войска из артиллерии обстреляли Марьинку, Победу, Елизаветовку, Новомихайловку, Екатериновку, Антоновку (Донецкая область).

От вражеских артиллерийских обстрелов также пострадали населенные пункты и на других направлениях передовой.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступать на Мелитопольском направлении.

За сутки 22 августа Воздушные силы Украины нанесли девять ударов по ЗРК врага.

"Украинские ракетно-артиллерийские войска в течение суток 22 августа поразили 2х сосредоточение войск, вооружения и военной техники, 2х склады боеприпасов и 1х тяжелую огнеметную систему противника ТОС-1А", — говорится в сообщении Генштаба.

Украинские военные стреляют по вражеским позициям. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал, как воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили российский состав противотанковых мин. Они сбросили на него только одну гранату.

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