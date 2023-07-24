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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 24 липня

24 липня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 24 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: DeepState

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на таких напрямках:

  • Куп'янськ,
  • Лиман,
  • Бахмут,
  • Авдіївка,
  • Мар'їнка. 

Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 27-х бойових зіткнень.

Куп'янський напрямок: ворог завдав авіаудар по Кучерівці Харківської області. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили:

  • Фіголівка,
  • Новомлинчак,
  • Дворічна,
  • Кислівка Харківської області.
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Лиманський напрямок: окупанти провели невдалі наступальні операції в Торському районі Донецької області. Нанесли авіаудар по Серебрянському районі на Донеччині.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок: під важким ворожим обстрілом наші захисники успішно відбили атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та північно-східної Орігово-Василівки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: Liveuamap

Авдіївський напрямок: під сильним вогнем ворожих літаків та артилерії наші захисники успішно відбили атаки російських військ в Авдіївці та Невельському районах. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Карлівка, Невельське на Донеччині.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у околицях Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Катеринівка, Мар'їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і 23 липня просунулися вперед.

Російські війська продовжили наступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремінна і, як повідомляється, досягли значних тактичних успіхів на південний захід від Сватового. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу:

  • Надії Луганської області (15 км на захід від Сватового),
  • Торського (16 км на захід від Креміна),
  • Григорівки (11 км на південь від Кремінної) Донецької області. 
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжували контрнаступальну операцію в районі Бахмута і, як повідомляється, 23 липня досягли успіхів поблизу міста Бахмут. Українське джерело повідомило, що українські сили просунулися на північний захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), а російський мілблогер стверджував, що українські сили відтіснили російські війська до міської межі населеного пункту.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжували наступальні операції на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції вздовж західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей і просувалися станом на 23 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 липня, показують, що українські війська увійшли в північне Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки), хоча масштаб нинішніх українських позицій у населеному пункті чи поблизу нього невідомий.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Польщі розпочав свою роботу центр для того, щоб ремонтувати та технічно обслуговувати німецькі танки Leopard, якими користуються ЗСУ на війні проти РФ. Його вдалося відкрити в Ґлівіце.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.

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