Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 24 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 24 липня.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: DeepState
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на таких напрямках:
- Куп'янськ,
- Лиман,
- Бахмут,
- Авдіївка,
- Мар'їнка.
Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 27-х бойових зіткнень.
Куп'янський напрямок: ворог завдав авіаудар по Кучерівці Харківської області. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили:
- Фіголівка,
- Новомлинчак,
- Дворічна,
- Кислівка Харківської області.
Лиманський напрямок: окупанти провели невдалі наступальні операції в Торському районі Донецької області. Нанесли авіаудар по Серебрянському районі на Донеччині.
Бахмутський напрямок: під важким ворожим обстрілом наші захисники успішно відбили атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та північно-східної Орігово-Василівки Донецької області.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: Liveuamap
Авдіївський напрямок: під сильним вогнем ворожих літаків та артилерії наші захисники успішно відбили атаки російських військ в Авдіївці та Невельському районах. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Карлівка, Невельське на Донеччині.
Мар'їнський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у околицях Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Катеринівка, Мар'їнка, Побєда Донецької області.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і 23 липня просунулися вперед.
Російські війська продовжили наступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремінна і, як повідомляється, досягли значних тактичних успіхів на південний захід від Сватового. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу:
- Надії Луганської області (15 км на захід від Сватового),
- Торського (16 км на захід від Креміна),
- Григорівки (11 км на південь від Кремінної) Донецької області.
Українські сили продовжували контрнаступальну операцію в районі Бахмута і, як повідомляється, 23 липня досягли успіхів поблизу міста Бахмут. Українське джерело повідомило, що українські сили просунулися на північний захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), а російський мілблогер стверджував, що українські сили відтіснили російські війська до міської межі населеного пункту.
Російські війська продовжували наступальні операції на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
Українські війська продовжували наступальні операції вздовж західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей і просувалися станом на 23 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 липня, показують, що українські війська увійшли в північне Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки), хоча масштаб нинішніх українських позицій у населеному пункті чи поблизу нього невідомий.
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