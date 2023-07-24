Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 24 липня.

Читайте також:

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: DeepState

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на таких напрямках:

Куп'янськ,

Лиман,

Бахмут,

Авдіївка,

Мар'їнка.

Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 27-х бойових зіткнень.

Куп'янський напрямок: ворог завдав авіаудар по Кучерівці Харківської області. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили:

Фіголівка,

Новомлинчак,

Дворічна,

Кислівка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Лиманський напрямок: окупанти провели невдалі наступальні операції в Торському районі Донецької області. Нанесли авіаудар по Серебрянському районі на Донеччині.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок: під важким ворожим обстрілом наші захисники успішно відбили атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та північно-східної Орігово-Василівки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: Liveuamap

Авдіївський напрямок: під сильним вогнем ворожих літаків та артилерії наші захисники успішно відбили атаки російських військ в Авдіївці та Невельському районах. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Карлівка, Невельське на Донеччині.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у околицях Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Катеринівка, Мар'їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 24 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і 23 липня просунулися вперед.

Російські війська продовжили наступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремінна і, як повідомляється, досягли значних тактичних успіхів на південний захід від Сватового. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу:

Надії Луганської області (15 км на захід від Сватового),

Торського (16 км на захід від Креміна),

Григорівки (11 км на південь від Кремінної) Донецької області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжували контрнаступальну операцію в районі Бахмута і, як повідомляється, 23 липня досягли успіхів поблизу міста Бахмут. Українське джерело повідомило, що українські сили просунулися на північний захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), а російський мілблогер стверджував, що українські сили відтіснили російські війська до міської межі населеного пункту.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжували наступальні операції на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції вздовж західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей і просувалися станом на 23 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 липня, показують, що українські війська увійшли в північне Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки), хоча масштаб нинішніх українських позицій у населеному пункті чи поблизу нього невідомий.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Польщі розпочав свою роботу центр для того, щоб ремонтувати та технічно обслуговувати німецькі танки Leopard, якими користуються ЗСУ на війні проти РФ. Його вдалося відкрити в Ґлівіце.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.