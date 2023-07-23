У Польщі вже почали ремонтувати танки Leopard, які були на війні в Україні

Центр з ремонту та технічного обслуговування німецьких танків Leopard. Фото: Маріуш Блащак

У Польщі розпочав свою роботу центр для того, щоб ремонтувати та технічно обслуговувати німецькі танки Leopard, якими користуються ЗСУ на війні проти РФ. Його вдалося відкрити в Ґлівіце.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у своєму Twitter.

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"Центр капітального ремонту в Глівіце запущено! Перші два "Леопарди" вже прибули з України на завод Bumar", — зазначив міністр.

Скриншот допису

Підтримка Німеччини

Раніше Німеччина оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Бійці ЗСУ отримають ще декілька танків Leopard 1А5.

Нагадаємо, полковник Збройних сил України Петро Черник наголосив, що попередній прорив у взаєминах України із західними партнерами стався на лютневому "Рамштайні", де було ухвалене рішення про передачу ЗСУ танків. Наступний проривний "Рамштайн" буде пов'язаний із літаками.