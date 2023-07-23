Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Польщі вже почали ремонтувати танки Leopard, які були на війні в Україні arrow

У Польщі вже почали ремонтувати танки Leopard, які були на війні в Україні

23 липня 2023 07:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Польщі вже почали ремонтувати танки Leopard, які були на війні в Україні
Центр з ремонту та технічного обслуговування німецьких танків Leopard. Фото: Маріуш Блащак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі розпочав свою роботу центр для того, щоб ремонтувати та технічно обслуговувати німецькі танки Leopard, якими користуються ЗСУ на війні проти РФ. Його вдалося відкрити в Ґлівіце.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у своєму Twitter.

Читайте також:

Ремонт танків

"Центр капітального ремонту в Глівіце запущено! Перші два "Леопарди" вже прибули з України на завод Bumar", — зазначив міністр.

Скриншот допису

Підтримка Німеччини

Раніше Німеччина оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Бійці ЗСУ отримають ще декілька танків Leopard 1А5.

Нагадаємо, полковник Збройних сил України Петро Черник наголосив, що попередній прорив у взаєминах України із західними партнерами стався на лютневому "Рамштайні", де було ухвалене рішення про передачу ЗСУ танків. Наступний проривний "Рамштайн" буде пов'язаний із літаками.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз