Онлайн-карты боевых действий в Украине на 24 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 24 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 24 июля: DeepState

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на следующих направлениях:

Купянск,

Лиман,

Бахмут,

Авдеевка,

Марьинка.

Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 27 боевых столкновений.

Купянское направление: враг нанес авиаудар по Кучеровке Харьковской области. Под артиллерийский и минометный обстрел попали:

Фиголовка,

Новомлынчак,

Двухлетняя,

Кисловка Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Лиманское направление: враг провел неудачные наступательные операции в Торском районе Донецкой области. Нанес авиаудар по Серебрянскому району Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление: под тяжелым вражеским обстрелом наши защитники успешно отразили атаки вблизи Богдановки, Клещиевки и северо-восточной Оригово-Василовки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 24 июля: Liveuamap

Авдеевское направление: под сильным огнем вражеских самолетов и артиллерии наши защитники успешно отразили атаки российских войск в Авдеевке и Невельском районах. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в частности, Авдеевку, Карловку, Невельское Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинское направление: Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в окрестностях Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Екатериновку, Марьинку, Победу Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 24 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках линии фронта и 23 июля продвинулись вперед.

Российские войска продолжили наступательные действия вдоль линии Сватово-Кременной и, как сообщается, достигли значительных тактических успехов юго-западнее Сватового. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия поблизости:

Надежды Луганской области (15 км к западу от Сватового),

Торского (16 км западнее Кремина),

Григоровки (11 км к югу от Кременной) Донецкой области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали контрнаступательную операцию в районе Бахмута и, как сообщается, 23 июля добились успехов вблизи города Бахмут. Украинский источник сообщил, что украинские силы продвинулись северо-западнее Хромового (непосредственно западнее Бахмута), а российский милблогер утверждал, что украинские силы оттеснили российские войска к городской черте населенного пункта.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали наступательные операции на участке Авдеевка-Донецк, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции вдоль западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей и продвигались по состоянию на 23 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 22 июля, показывают, что украинские войска вошли в северное Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки), хотя масштаб нынешних украинских позиций в населенном пункте или вблизи него неизвестен.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, в Польше начал работу центр для того, чтобы ремонтировать и технически обслуживать немецкие танки Leopard, которыми пользуются ВСУ на войне против РФ. Его удалось открыть в Гливице.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.