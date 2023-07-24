Онлайн-карты боевых действий в Украине на 24 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 24 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 24 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 24 июля: DeepState
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на следующих направлениях:
- Купянск,
- Лиман,
- Бахмут,
- Авдеевка,
- Марьинка.
Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 27 боевых столкновений.
Купянское направление: враг нанес авиаудар по Кучеровке Харьковской области. Под артиллерийский и минометный обстрел попали:
- Фиголовка,
- Новомлынчак,
- Двухлетняя,
- Кисловка Харьковской области.
Лиманское направление: враг провел неудачные наступательные операции в Торском районе Донецкой области. Нанес авиаудар по Серебрянскому району Донецкой области.
Бахмутское направление: под тяжелым вражеским обстрелом наши защитники успешно отразили атаки вблизи Богдановки, Клещиевки и северо-восточной Оригово-Василовки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 24 июля: Liveuamap
Авдеевское направление: под сильным огнем вражеских самолетов и артиллерии наши защитники успешно отразили атаки российских войск в Авдеевке и Невельском районах. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в частности, Авдеевку, Карловку, Невельское Донецкой области.
Марьинское направление: Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в окрестностях Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Екатериновку, Марьинку, Победу Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 24 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках линии фронта и 23 июля продвинулись вперед.
Российские войска продолжили наступательные действия вдоль линии Сватово-Кременной и, как сообщается, достигли значительных тактических успехов юго-западнее Сватового. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия поблизости:
- Надежды Луганской области (15 км к западу от Сватового),
- Торского (16 км западнее Кремина),
- Григоровки (11 км к югу от Кременной) Донецкой области.
Украинские силы продолжали контрнаступательную операцию в районе Бахмута и, как сообщается, 23 июля добились успехов вблизи города Бахмут. Украинский источник сообщил, что украинские силы продвинулись северо-западнее Хромового (непосредственно западнее Бахмута), а российский милблогер утверждал, что украинские силы оттеснили российские войска к городской черте населенного пункта.
Российские войска продолжали наступательные операции на участке Авдеевка-Донецк, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Украинские войска продолжали наступательные операции вдоль западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей и продвигались по состоянию на 23 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 22 июля, показывают, что украинские войска вошли в северное Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки), хотя масштаб нынешних украинских позиций в населенном пункте или вблизи него неизвестен.
Напомним, в Польше начал работу центр для того, чтобы ремонтировать и технически обслуживать немецкие танки Leopard, которыми пользуются ВСУ на войне против РФ. Его удалось открыть в Гливице.
Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.