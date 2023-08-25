Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 25.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 25 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 25 серпня.

Читайте також:

DeepState

За останню добу було проведено 26 бойових зіткнень.

Так, станом на п'ятницю, 25 серпня, на Куп'янському напрямку противник провів невдалі наступ у околицях Новоєгорівки (Луганська область). Ворог завдав авіаударів по містах Орлянське (Харківська область) та Надія (Луганська область).

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Лиманський напрямок: ворог завдав авіаудари по околицях Спірне та Роздолівки. Противник обстріляв понад 30 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок: окупанти завдали авіаудари по околицях Іванівське та Білої Гори (Донецька область). Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на п'ятницю, 25 серпня, на Авдіївському напрямку противник здійснив невдалий наступ у районі Авдіївки (Донецька область). Окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів, зокрема:

Новобахмутівка,

Новокалинове,

Степове,

Карлівка,

Первомайське,

Невельське (Донецька область).

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнський напрямок: Сили оборони України продовжують стримувати російський наступ у околицях Мар'їнки та Новомихайлівки (Донецька область).

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 25 серпня, українські війська підійшли ближче до другої лінії оборони Росії в районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив російських оборонних рубежів у цьому районі.

Російські війська провели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та просунулися на північ від Бахмута.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та підійшли до другорядних рубежів оборони Росії. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в південному Роботиному (10 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не має жодного відношення до ліквідації Євгенія Пригожина. Тим не менш ця ситуація може послужити інтересам нашої держави.

Також Зеленський натякнув, що винних у ліквідаціїї командира найманців варто шукати в Кремлі.