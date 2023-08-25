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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 25 августа

25 августа 2023 05:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 25.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 25 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 25 августа.

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DeepState

За последние сутки было проведено 26 боевых столкновений.

Так, по состоянию на пятницу, 25 августа, на Купянском направлении противник провел неудачное наступление в окрестностях Новоегоровки (Луганская область). Враг нанес авиаудары по городам Орлянское (Харьковская область) и Надежда (Луганская область).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Лиманское направление: враг нанес авиаудары по окрестностям Спорного и Раздолевки. Противник обстрелял более 30 населённых пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление: оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Ивановское и Белой Горы (Донецкая область). От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на пятницу, 25 августа, на Авдеевском направлении противник совершил неудачное наступление в районе Авдеевки (Донецкая область). Оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе:

  • Новобахмутовку,
  • Новокалиново,
  • Степное,
  • Карловку,
  • Первомайское,
  • Невельское (Донецкая область).
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинское направление: Силы обороны Украины продолжают сдерживать российское наступление в окрестностях Марьинки и Новомихайловки (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 25 августа, украинские войска подошли ближе ко второй линии обороны России в районе Работиного на западе Запорожской области, еще более расширив прорыв российских оборонных рубежей в этом районе.

Российские войска провели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новогоровки (15 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись к северу от Бахмута.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и подошли к второстепенным рубежам обороны России.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Тем не менее, эта ситуация может послужить интересам нашего государства.

Также Зеленский намекнул, что виновных в ликвидации командира наемников следует искать в Кремле.

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