Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 25.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 25 августа
Появились актуальные карты боевых действий на утро 25 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 25 августа.
DeepState
За последние сутки было проведено 26 боевых столкновений.
Так, по состоянию на пятницу, 25 августа, на Купянском направлении противник провел неудачное наступление в окрестностях Новоегоровки (Луганская область). Враг нанес авиаудары по городам Орлянское (Харьковская область) и Надежда (Луганская область).
Лиманское направление: враг нанес авиаудары по окрестностям Спорного и Раздолевки. Противник обстрелял более 30 населённых пунктов.
Бахмутское направление: оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Ивановское и Белой Горы (Донецкая область). От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на пятницу, 25 августа, на Авдеевском направлении противник совершил неудачное наступление в районе Авдеевки (Донецкая область). Оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе:
- Новобахмутовку,
- Новокалиново,
- Степное,
- Карловку,
- Первомайское,
- Невельское (Донецкая область).
Марьинское направление: Силы обороны Украины продолжают сдерживать российское наступление в окрестностях Марьинки и Новомихайловки (Донецкая область).
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 25 августа, украинские войска подошли ближе ко второй линии обороны России в районе Работиного на западе Запорожской области, еще более расширив прорыв российских оборонных рубежей в этом районе.
Российские войска провели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новогоровки (15 км юго-западнее Сватового).
Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись к северу от Бахмута.
Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и подошли к второстепенным рубежам обороны России.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Тем не менее, эта ситуация может послужить интересам нашего государства.
Также Зеленский намекнул, что виновных в ликвидации командира наемников следует искать в Кремле.