Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 25.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 25 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 25 августа.

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DeepState

За последние сутки было проведено 26 боевых столкновений.

Так, по состоянию на пятницу, 25 августа, на Купянском направлении противник провел неудачное наступление в окрестностях Новоегоровки (Луганская область). Враг нанес авиаудары по городам Орлянское (Харьковская область) и Надежда (Луганская область).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Лиманское направление: враг нанес авиаудары по окрестностям Спорного и Раздолевки. Противник обстрелял более 30 населённых пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление: оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Ивановское и Белой Горы (Донецкая область). От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на пятницу, 25 августа, на Авдеевском направлении противник совершил неудачное наступление в районе Авдеевки (Донецкая область). Оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе:

Новобахмутовку,

Новокалиново,

Степное,

Карловку,

Первомайское,

Невельское (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинское направление: Силы обороны Украины продолжают сдерживать российское наступление в окрестностях Марьинки и Новомихайловки (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 25 августа, украинские войска подошли ближе ко второй линии обороны России в районе Работиного на западе Запорожской области, еще более расширив прорыв российских оборонных рубежей в этом районе.

Российские войска провели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новогоровки (15 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись к северу от Бахмута.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и подошли к второстепенным рубежам обороны России.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Тем не менее, эта ситуация может послужить интересам нашего государства.

Также Зеленский намекнул, что виновных в ликвидации командира наемников следует искать в Кремле.