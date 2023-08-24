Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 24.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 24 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 24 серпня.

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DeepState

Протягом останньої доби було проведено 16 бойових зіткнень.

Так, станом на четвер, 24 серпня на Куп'янському напрямку противник провів невдалий наступ поблизу Новоєгорівки (Харківська область). Ворог завдав авіаударів по містах Шиківки (Харківська область), Твердохлібове (Луганська область).

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок: противник провів невдалий наступ у околицях Веселе (Донецька область). Окупанти завдали авіаудари по околицях Спірне, Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори (Донецька область).

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на четвер, 24 серпня, на Авдіївському напрямку під артилерійський обстріл потрапили населені пункти:

Авдіївка,

Тоненке,

Северне,

Водяне,

Первомайське,

Невельське (Донецька область).

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнський напрямок: Сили оборони України продовжують стримувати наступ РФ у околицях Мар'їнки (Донецька область).

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію у напрямку Мелітополя, закріплюються на позиціях та ведуть контрбатарейний вогонь.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 24 серпня, подальші тактично важливі досягнення України на заході Запорізької області розширюють український прорив російських оборонних ліній.

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Станом на 24 серпня російські джерела стверджували, що українські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися. У Міноборони Росії заявили, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українську атаку поблизу Невельського (безпосередньо на захід від Донецька).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції та досягли значних тактичних успіхів у західній частині Запорізької області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ відбувається дуже складно. Однак у цьому питанні важливо те, що Сили оборони України постійно та поступово просуваються уперед.

За словами глави держави, наступ українських військових суттєво ускладнює щільно замінована територія.

Також ми писали, що речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому в російських окупантів не закінчуються ракети. За її словами, ворог продовжує їх виробляти. Вона стверджує, найкращий механізм припинення виготовлення ракет в РФ — посилення санкцій.