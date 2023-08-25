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Сирський відвідав військових та розповів про ситуацію на Східному напрямку

25 серпня 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський відвідав військових та розповів про ситуацію на Східному напрямку
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Куп'янський та Лиманський напрямки. Він розповів, що відбувається на Східному напрямку.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Що відбувається на фронті

"Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії", — розповів Сирський.

Він повідомив, що головною метою цих заходів є підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій. 

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Олександр Сирський разом з військовими. Фото: t.me/militarymediacenter

За його словами, російські окупанти продовжують вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів. Противник активно застосовує авіацію. 

"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо", — наголосив Сирський.

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Олександр Сирський разом з військовими. Фото: t.me/militarymediacenter

Командувач Сухопутних військ ЗСУ здійснив чергову робочу поїздку на Куп'янський та Лиманський напрямки. Сирський розповів, що в ході роботи спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті необхідні рішення та вжиті заходи для посилення української оборони та відбиття атак російських окупантів.

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Олександр Сирський разом з військовими. Фото: t.me/militarymediacenter
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Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж минулої доби українські військові знищили близько 470 російських загарбників. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Також ми писали, що українські військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни влаштували "сафарі" поблизу Соледару.

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