Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 26.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 26 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 26 августа.

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DeepState

Продолжаются активные боевые действия. Сегодня, 26 августа, ВСУ имеют успехи на Сватовском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

На Сватовском направлении оккупанты безуспешно наступают в Синьковке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении уточнен район Берховки, судя по кадрам поражения за последние недели, нашим защитникам не удалось закрепиться в приют к селу. Продолжаются очень тяжелые бои в Клещеевке и вокруг Андреевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении украинские защитники освободили Роботино. Продолжается вытеснение вражеских сил в сторону Вербового и Новопрокоповки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на субботу, 26 августа, украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также ВСУ по состоянию на 26.08.2023 преуспевают на отрезках Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретуватое.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 26 августа, по данным Генштаба ВСУ, российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоегоровки (17 км юго-западнее Сватового).

Однако оккупанты незначительно продвинулись на рубеже Купянск — Сватово — Кременная. Так, они имеют успехи к западу от Ковалевки (14 км к юго-западу от Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступательные действия к югу от Бахмута сегодня, 26 августа.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные значительно продвинулись в западной Запорожской области по состоянию на субботу, 26 августа. По данным Генштаба, ВСУ продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западная Запорожская область) направлении и достигли неопределенного успеха на направлении Новоданиловка — Новопрокоповка (5 и 13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка — Очеретоватое (9 и 25 км к юго-востоку от Орехова).

Также по данным российского военкора, украинские войска закрепились в Роботино и ведут наступление на Новопрокоповку, двигаясь к югу.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 26 августа 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 26 августа 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 25.08.2023:

За сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов с РСЗО по Украине.

"В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил сегодня уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ударный БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в вечерней сводке Генштаба.

Из-за российских обстрелов есть жертвы среди мирных жителей, а также разрушение гражданской инфраструктуры. Таким образом, вероятность новых ударов РФ остается высокой.

Украинские защитники передвигаются по танкам на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе также рассказали, что за сутки произошло 35 боевых столкновений.

На Лиманском (возле Новоегоровки Луганской области), Бахмутском (в районе Клещеевки Донецкой области), Авдеевском (в районе Первомайского Донецкой области), Марьинском (возле Марьинки Донецкой области) и Шахтерском (близ Угледара Донецкой области) направлениях оккупанты пытались наступать, однако безуспешно.

Враг безжалостно наносит авиационные, артиллерийские и минометные удары по прифронтовым населенным пунктам по всем направлениям фронта.

Украинские бойцы на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

За день авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по оккупантам и один — по ЗРК врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные бьют по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Купянское и Лиманское направления. Он рассказал, что происходит на Восточном направлении.