Онлайн-карти бойових дій в Україні на 27 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 27 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 27 липня: DeepState

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали:

Дворічна,

Западне,

Табаївка,

Тополі Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:

Невське і Білогорівка Луганської області

Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 27 липня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали:

Новокалинове,

Степове,

Авдіївка,

Сєверне Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 27 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області та, здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова.

Геометрія поля бою навколо Роботина, а також склад сил російських елементів, які там обороняються, надають важливе забарвлення припущенням навколо української атаки та перемог.

Західні та українські офіційні особи припустили, що атаки на Роботин знаменують собою перелом у контрнаступальних зусиллях України.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжували наступ у районі Кремінної та досягли перемог 26 липня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк і не робили підтверджених або заявлених наступань 26 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна переможе у цій війні. Він заявив, що країна може вступити до НАТО наступного саміту у липні 2024 року. Тоді ж може скінчитися війна.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

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