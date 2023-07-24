Резніков прогнозує, що війна закінчиться наступного літа
Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна переможе у цій війні. Він заявив, що країна може вступити до НАТО наступного саміту у липні 2024 року. Тоді ж може скінчитися війна.
Про це він заявив в інтерв'ю агенції CNN.
Заяви Резнікова
Міністр оборони України заявив, що розглядає саміт НАТО наступного року як можливий час для прийняття України до альянсу.
"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України", — сказав Резніков.
При цьому Резніков визнав, що Україна зможе приєднатися до альянсу лише після закінчення війни, посилаючись на статтю 5 і сказавши, що "у нас немає варіантів одностайного голосування", поки триває конфлікт.
А коли його спитали, чи думає він, що війна закінчиться наступного літа, він відповів: "Так. Ми виграємо цю війну".
"Україна отримала "реальний бойовий досвід — як стримувати росіян, перемогти їх, бити за допомогою зброї стандарту НАТО", — додав міністр.
Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку. За його словами, Сили оборони системно вибивають російських окупантів з позицій.