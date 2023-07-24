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Резніков прогнозує, що війна закінчиться наступного літа

24 липня 2023 02:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Резніков прогнозує, що війна закінчиться наступного літа
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна переможе у цій війні. Він заявив, що країна може вступити до НАТО наступного саміту у липні 2024 року. Тоді ж може скінчитися війна.

Про це він заявив в інтерв'ю агенції CNN.

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Міністр оборони України заявив, що розглядає саміт НАТО наступного року як можливий час для прийняття України до альянсу. 

"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України", — сказав Резніков.

При цьому Резніков визнав, що Україна зможе приєднатися до альянсу лише після закінчення війни, посилаючись на статтю 5 і сказавши, що "у нас немає варіантів одностайного голосування", поки триває конфлікт.

А коли його спитали, чи думає він, що війна закінчиться наступного літа, він відповів: "Так. Ми виграємо цю війну". 

"Україна отримала "реальний бойовий досвід — як стримувати росіян, перемогти їх, бити за допомогою зброї стандарту НАТО", — додав міністр.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку. За його словами, Сили оборони системно вибивають російських окупантів з позицій.

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