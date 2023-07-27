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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 27 июля

27 июля 2023 06:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 27 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: DeepState

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселевского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись:

  • Двухлетняя,
  • Западное,
  • Табаевка,
  • Тополя Харьковской области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты:

  • Невское и Белогоровка Луганской области;
  • Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали:

  • Новокалиново,
  • Степное,
  • Авдеевка,
  • Северное Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление вражеских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, кажется, прорвали отдельные заранее подготовленные российские оборонные позиции к югу от Орехова.

Геометрия поля боя вокруг Роботина, а также состав сил обороняющихся там российских элементов придают важную окраску предположениям вокруг украинской атаки и побед.

Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Роботин знаменуют перелом в контрнаступательных усилиях Украины.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали наступление в районе Кременной и добились побед 26 июля. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии города Авдеевка-Донецк и не совершали подтвержденных или заявленных наступлений 26 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине города Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина победит в этой войне. Он заявил, что страна может вступить в НАТО на следующий саммит в июле 2024 года. Тогда же может окончиться война.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.

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