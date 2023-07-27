Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 27 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: DeepState

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселевского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись:

Двухлетняя,

Западное,

Табаевка,

Тополя Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты:

Невское и Белогоровка Луганской области;

Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали:

Новокалиново,

Степное,

Авдеевка,

Северное Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление вражеских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, кажется, прорвали отдельные заранее подготовленные российские оборонные позиции к югу от Орехова.

Геометрия поля боя вокруг Роботина, а также состав сил обороняющихся там российских элементов придают важную окраску предположениям вокруг украинской атаки и побед.

Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Роботин знаменуют перелом в контрнаступательных усилиях Украины.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали наступление в районе Кременной и добились побед 26 июля. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии города Авдеевка-Донецк и не совершали подтвержденных или заявленных наступлений 26 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине города Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина победит в этой войне. Он заявил, что страна может вступить в НАТО на следующий саммит в июле 2024 года. Тогда же может окончиться война.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.