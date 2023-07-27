Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 27 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 27 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: DeepState
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселевского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись:
- Двухлетняя,
- Западное,
- Табаевка,
- Тополя Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты:
- Невское и Белогоровка Луганской области;
- Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: Liveuamap
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали:
- Новокалиново,
- Степное,
- Авдеевка,
- Северное Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление вражеских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, кажется, прорвали отдельные заранее подготовленные российские оборонные позиции к югу от Орехова.
Геометрия поля боя вокруг Роботина, а также состав сил обороняющихся там российских элементов придают важную окраску предположениям вокруг украинской атаки и побед.
Западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Роботин знаменуют перелом в контрнаступательных усилиях Украины.
Российские войска продолжали наступление в районе Кременной и добились побед 26 июля. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).
Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии города Авдеевка-Донецк и не совершали подтвержденных или заявленных наступлений 26 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине города Донецка).
Напомним, Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина победит в этой войне. Он заявил, что страна может вступить в НАТО на следующий саммит в июле 2024 года. Тогда же может окончиться война.
Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.