Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 27.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 27 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 27 серпня.

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DeepState

Тривають активні бойові дії на всіх напрямках фронту, зокрема ЗСУ станом на неділю, 27 серпня, стримують ворога на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

На Сватівському напрямку зіткнення відбулися біля Синьківки, Новоєгорівки, Білогорівки(Л) та в Серебрянському лісництві. Біля Першотравневого близько двох тижнів тому ворогу вдалося вирівняти ЛБЗ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за Кліщіївку та біля Андріївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Авдіївському напрямку відновилися сутички біля Невельського, результат невідомий.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку продовжуються бої за Роботиним та біля Вербового та Новопрокопівки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на неділю, 27 серпня, російські окупанти намагаються наступати в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 40 бойових зіткнень з російськими військами:

поблизу Новоєгорівки та Білогорівки на Лиманському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Первомайського й Мар'їнки на Мар'їнському та Вугледара на Таврійському напрямках.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 27 серпня окупанти наступають поблизу Бахмута й дещо просунулися. У Генштабі повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

ЗСУ також мають успіхи під Бахмутом станом на сьогодні. Українські війська просунулися далі вглиб Кліщіївки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російські війська також незначно просунулися вздовж лінії Авдіївка — Донецьк. За даними Генштабу, станом на неділю, 27 серпня, російські війська проводили невдалі наступальні операції поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (на західній околиці м. Донецька).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Станом на 27 серпня українські війська підійшли ближче до чергової серії російських оборонних позицій на заході Запорізької області. Так, ЗСУ просувалися далі на захід від Вербового (18 км на південь від Оріхова). Російські військкори зазначили, що українські війська просунулися на північний захід від Вербового.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 серпня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 27 серпня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 6:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 26.08.2023:

Упродовж доби окупанти завдали три ракетні та 34 авіаційні удари, здійснили 34 обстріли з РСЗВ, унаслідок чого є загиблі та поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.

У Генштабі наголосили, що ймовірність повторних ударів залишається вкрай високою.

Українські захисники на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Також за добу сталося 38 бойових зіткнень. Ворог намагається наступати, однак безуспішно на таких напрямках фронту:

Лиманському — біля Новоєгорівки Луганської області;

— біля Новоєгорівки Луганської області; Бахмутському — в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області;

— в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області; Авдіївському — в районі Степового Донецької області;

— в районі Степового Донецької області; Мар’їнському — в районі Мар’їнки Донецької області.

Окупанти здійснюють мінометні, артилерійські та авіаудари прифронтових населених пунктів на усіх напрямках передової.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своєю чергою ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, де також ведуться активні бойові дії.

Також за добу авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по окупантах та два удари — по їх ЗРК.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника", — додали в Генштабі.

Українські військові на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що ситуація на південному напрямку, попри щоденні успіхи з боку України, залишається важкою та напруженою. Проте ЗСУ продовжують "допікати" окупантів і створюють їм логістичні проблеми.