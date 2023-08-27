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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 27 августа

27 августа 2023 05:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 27.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 27 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 27 августа.

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DeepState

Продолжаются активные боевые действия по всем направлениям фронта, в частности ВСУ по состоянию на воскресенье, 27 августа, сдерживают врага на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

На Сватовском направлении столкновения произошли у Синьковки, Новоегоровки, Белогоровки (Л) и в Серебрянском лесничестве. Около Первомайского около двух недель назад врагу удалось выровнять ЛБЗ.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за Клещеевку и возле Андреевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении возобновились стычки у Невельского, результат неизвестен.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются бои возле Роботино, возле Вербового и Новопрокоповки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на воскресенье, 27 августа, российские оккупанты пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

  • вблизи Новоегоровки и Белогоровки на Лиманском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки на Бахмутском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Первомайского и Марьинки на Марьинском и Угледара на Таврическом направлениях.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 27 августа оккупанты наступают близ Бахмута и несколько продвинулись. В Генштабе сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

ВСУ также имеют успехи под Бахмутом по состоянию на сегодняшний день. Украинские войска продвинулись дальше вглубь Клещеевки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские войска также незначительно продвинулись вдоль линии Авдеевка — Донецк. По данным Генштаба, по состоянию на воскресенье, 27 августа, российские войска проводили неудачные наступательные операции вблизи Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Степного (8 км северо-западнее Авдеевки) и Марьинки (на западной окраине г. Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

По состоянию на 27 августа украинские войска подошли ближе к очередной серии российских оборонных позиций на западе Запорожской области. Так, ВСУ продвигались дальше к западу от Вербового (18 км к югу от Орехова). Российские военкоры отметили, что украинские войска продвинулись северо-западнее Вербового.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 августа 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 27 августа 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний свод по состоянию на 26.08.2023:

В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и 34 авиационных удара, совершили 34 обстрела с РСЗО, в результате чего есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность повторных ударов остается очень высокой.

Украинские защитники на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Также за сутки произошло 38 боевых столкновений. Враг пытается наступать, однако безуспешно на таким направлениям фронта:

  • Лиманском — возле Новоегоровки Луганской области;
  • Бахмутском — в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области;
  • Авдеевском — в районе Степного Донецкой области;
  • Марьинском — в районе Марьинки Донецкой области.

Оккупанты осуществляют минометные, артиллерийские и авиаудары прифронтовых населенных пунктов по всем направлениям передовой.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении, где также ведутся активные боевые действия.

Также за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по оккупантам и два удара по их ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что ситуация на южном направлении, несмотря на ежедневные успехи со стороны Украины, остается тяжелой и напряженной. Однако ВСУ продолжают "допекать" оккупантов и создают им логистические проблемы.

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