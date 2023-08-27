Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 27.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 27 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 27 августа.

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DeepState

Продолжаются активные боевые действия по всем направлениям фронта, в частности ВСУ по состоянию на воскресенье, 27 августа, сдерживают врага на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

На Сватовском направлении столкновения произошли у Синьковки, Новоегоровки, Белогоровки (Л) и в Серебрянском лесничестве. Около Первомайского около двух недель назад врагу удалось выровнять ЛБЗ.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за Клещеевку и возле Андреевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении возобновились стычки у Невельского, результат неизвестен.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются бои возле Роботино, возле Вербового и Новопрокоповки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на воскресенье, 27 августа, российские оккупанты пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

вблизи Новоегоровки и Белогоровки на Лиманском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Первомайского и Марьинки на Марьинском и Угледара на Таврическом направлениях.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 27 августа оккупанты наступают близ Бахмута и несколько продвинулись. В Генштабе сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

ВСУ также имеют успехи под Бахмутом по состоянию на сегодняшний день. Украинские войска продвинулись дальше вглубь Клещеевки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские войска также незначительно продвинулись вдоль линии Авдеевка — Донецк. По данным Генштаба, по состоянию на воскресенье, 27 августа, российские войска проводили неудачные наступательные операции вблизи Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Степного (8 км северо-западнее Авдеевки) и Марьинки (на западной окраине г. Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

По состоянию на 27 августа украинские войска подошли ближе к очередной серии российских оборонных позиций на западе Запорожской области. Так, ВСУ продвигались дальше к западу от Вербового (18 км к югу от Орехова). Российские военкоры отметили, что украинские войска продвинулись северо-западнее Вербового.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 августа 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 27 августа 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний свод по состоянию на 26.08.2023:

В течение суток оккупанты нанесли три ракетных и 34 авиационных удара, совершили 34 обстрела с РСЗО, в результате чего есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность повторных ударов остается очень высокой.

Украинские защитники на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Также за сутки произошло 38 боевых столкновений. Враг пытается наступать, однако безуспешно на таким направлениям фронта:

Лиманском — возле Новоегоровки Луганской области;

— возле Новоегоровки Луганской области; Бахмутском — в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области;

— в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области; Авдеевском — в районе Степного Донецкой области;

— в районе Степного Донецкой области; Марьинском — в районе Марьинки Донецкой области.

Оккупанты осуществляют минометные, артиллерийские и авиаудары прифронтовых населенных пунктов по всем направлениям передовой.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении, где также ведутся активные боевые действия.

Также за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по оккупантам и два удара по их ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что ситуация на южном направлении, несмотря на ежедневные успехи со стороны Украины, остается тяжелой и напряженной. Однако ВСУ продолжают "допекать" оккупантов и создают им логистические проблемы.