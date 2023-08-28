Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 28.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 28 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 28 серпня.

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DeepState

Тривають активні бойові дії на всіх напрямках фронту, зокрема ЗСУ станом на понеділок, 28 серпня, на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового та М’ясожарівки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на понеділок, 28 серпня, на Авдіївському напрямку під артилерійські та мінометні обстріли противника потрапили Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське, Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 28 серпня українські війська просунулися в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і в західній Запорізькій області.

Російські війська продовжили контратаки під Бахмутом, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжували наступ на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Станом на 28 серпня українські війська провели наступальні дії на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун повідомив, що українські війська просунулися в районі Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) і досягли успіху в районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) на Бердянському напрямку (західна Донецька-східна Запорізька область).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. Штупун повідомив, що українські сили наступають у напрямках Новопрокопівка (13 км на південь від Оріхова), Мала Токмачка (9 км на південний схід від Оріхова) та Очеретувате (25 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 серпня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 28 серпня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 6:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 27.08.2023:

Протягом доби ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Бійці ЗСУ з прапором України. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що ситуація на південному напрямку, попри щоденні успіхи з боку України, залишається важкою та напруженою. Проте ЗСУ продовжують "допікати" окупантів і створюють їм логістичні проблеми.