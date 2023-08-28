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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 28 августа

28 августа 2023 05:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 28.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 августа.

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DeepState

Продолжаются активные боевые действия по всем направлениям фронта, в частности ВСУ по состоянию на понедельник, 28 августа, на Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Надежды, Твердохлебового и Мясожаровки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На понедельник, 28 августа, на Авдеевском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 28 августа украинские войска продвинулись в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и в западной Запорожской области.

Российские войска продлили контратаки под Бахмутом, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали наступление на участке Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

По состоянию на 28 августа, украинские войска провели наступательные действия на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей и, как сообщается, продвинулись. Спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун сообщил, что украинские войска продвинулись в районе Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и добились успеха в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) на Бердянском направлении (западная Донецко-восточная).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед. Штупун сообщил, что украинские силы наступают в направлениях Новопрокоповка (13 км к югу от Орехова), Малая Токмачка (9 км к юго-востоку от Орехова) и Очеретуватое (25 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 августа 2023 года

Актуальную информацию Генштаба ВСУ на 28 августа 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 27.08.2023:

В течение суток враг нанес 11 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного и Новоданиловки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Бойцы ВСУ с флагом Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что ситуация на южном направлении, несмотря на ежедневные успехи со стороны Украины, остается тяжелой и напряженной. Однако ВСУ продолжают "допекать" оккупантов и создают им логистические проблемы.

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