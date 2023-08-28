Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 28.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 августа.

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DeepState

Продолжаются активные боевые действия по всем направлениям фронта, в частности ВСУ по состоянию на понедельник, 28 августа, на Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Надежды, Твердохлебового и Мясожаровки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На понедельник, 28 августа, на Авдеевском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 28 августа украинские войска продвинулись в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и в западной Запорожской области.

Российские войска продлили контратаки под Бахмутом, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали наступление на участке Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

По состоянию на 28 августа, украинские войска провели наступательные действия на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей и, как сообщается, продвинулись. Спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун сообщил, что украинские войска продвинулись в районе Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и добились успеха в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) на Бердянском направлении (западная Донецко-восточная).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед. Штупун сообщил, что украинские силы наступают в направлениях Новопрокоповка (13 км к югу от Орехова), Малая Токмачка (9 км к юго-востоку от Орехова) и Очеретуватое (25 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 августа 2023 года

Актуальную информацию Генштаба ВСУ на 28 августа 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 27.08.2023:

В течение суток враг нанес 11 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного и Новоданиловки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Бойцы ВСУ с флагом Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что ситуация на южном направлении, несмотря на ежедневные успехи со стороны Украины, остается тяжелой и напряженной. Однако ВСУ продолжают "допекать" оккупантов и создают им логистические проблемы.