Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Реалії війни: військові показали, як викопують свого побратима із землі після "прильоту" arrow

Реалії війни: військові показали, як викопують свого побратима із землі після "прильоту"

30 червня 2023 14:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Реалії війни: військові показали, як викопують свого побратима із землі після "прильоту"
Український військовий, якого засипало землею після "прильоту". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові показали справжні реалії війни. Їм вдалося зняти на відео наслідки ворожого "прильоту". Одного з військових повністю засипало землею.

Відео опублікував УНІАН.

Читайте також:

Наслідки "прильоту" на фронті

На відео можна почути потужний вибух від ворожого "прильоту" по позиціях українських військових. Після цього одного з бійців повністю засипало землею. Його побратими не розгубилися та голіруч почали рятувати військового. Вони швидко допомогли йому та заспокоїли.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Також ми писали, що продовжуючи контрнаступ, Сили оборони України мають успіх на південному фронті. Йдеться про Бердянський та Мелітопольський напрямки.

Додамо, Залужний наголосив, що українську армію, яка продовжує контрнаступ, не зупинять чутки про можливий теракт на Запорізькій АЕС. Україна не планує здаватися через ядерний шантаж з боку країни-агресора.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз