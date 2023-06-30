Реалії війни: військові показали, як викопують свого побратима із землі після "прильоту"

Український військовий, якого засипало землею після "прильоту". Фото: скриншот з відео

Українські військові показали справжні реалії війни. Їм вдалося зняти на відео наслідки ворожого "прильоту". Одного з військових повністю засипало землею.

Відео опублікував УНІАН.

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На відео можна почути потужний вибух від ворожого "прильоту" по позиціях українських військових. Після цього одного з бійців повністю засипало землею. Його побратими не розгубилися та голіруч почали рятувати військового. Вони швидко допомогли йому та заспокоїли.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Також ми писали, що продовжуючи контрнаступ, Сили оборони України мають успіх на південному фронті. Йдеться про Бердянський та Мелітопольський напрямки.

Додамо, Залужний наголосив, що українську армію, яка продовжує контрнаступ, не зупинять чутки про можливий теракт на Запорізькій АЕС. Україна не планує здаватися через ядерний шантаж з боку країни-агресора.