Онлайн карты боевых действий в Украине на 3 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 3 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 3 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационных ударов в районах Котляровки, Марьинки и Курахового и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 3 июля: Liveuamap

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровку Луганской области и Верхнекаменному и Торскому — Донецкой.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 3 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и добились успехов.

Российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои вдоль линии фронта Купянск — Сватово — Кременная. Министерство обороны России (МО) заявило, что части российской Западной группировки войск отразили две украинские атаки вблизи Новоселовского (16 км северо-западнее с. Сватово) в районе ответственности 1-й гвардейской танковой армии (Западный ВО).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские силы продолжали контратаки к югу и юго-западу от Орехова на западе Запорожской области. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали российские позиции вблизи Роботино (13 км к югу от Орехова) и захватили первую российскую линию обороны к западу от населенного пункта.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, западные страны должны подготовиться к продолжающейся в Украине войне. Поэтому наше государство нужно поддерживать и дальше. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Известно, что главы Европейского Союза организовали встречу на двухдневном саммите в Брюсселе, чтобы обсудить попытку "бунта" в России и долгосрочные обязательства Запада по укреплению безопасности нашего государства.