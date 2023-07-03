Онлайн карты боевых действий в Украине на 3 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 3 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 3 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 3 июля: DeepState
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений.
На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационных ударов в районах Котляровки, Марьинки и Курахового и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 3 июля: Liveuamap
На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровку Луганской области и Верхнекаменному и Торскому — Донецкой.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 3 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и добились успехов.
Российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои вдоль линии фронта Купянск — Сватово — Кременная. Министерство обороны России (МО) заявило, что части российской Западной группировки войск отразили две украинские атаки вблизи Новоселовского (16 км северо-западнее с. Сватово) в районе ответственности 1-й гвардейской танковой армии (Западный ВО).
Российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.
Украинские силы продолжали контратаки к югу и юго-западу от Орехова на западе Запорожской области. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали российские позиции вблизи Роботино (13 км к югу от Орехова) и захватили первую российскую линию обороны к западу от населенного пункта.
Напомним, западные страны должны подготовиться к продолжающейся в Украине войне. Поэтому наше государство нужно поддерживать и дальше. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Известно, что главы Европейского Союза организовали встречу на двухдневном саммите в Брюсселе, чтобы обсудить попытку "бунта" в России и долгосрочные обязательства Запада по укреплению безопасности нашего государства.