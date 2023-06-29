Європа має підготуватися до тривалої війни в Україні, — Шольц

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Західні країни повинні підготуватися до тривалої війни, яка триває в Україні. Тому нашу державу треба підтримувати й надалі.

Про це заявив Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Sky news.

Читайте також:

Довготривала підтримка ЄС

Відомо, що очільники Європейського Союзу організували зустріч на дводенному саміті у Брюсселі, аби обговорити спробу "бунту" в Росії та довгострокові зобов’язання Заходу про зміцнення безпеки нашої держави.

"Ми повинні підготуватися до того, що це може тривати довго. Важливо показати, що ми готові триматися в довгостроковій перспективі з фінансовою та гуманітарною підтримкою України, а також поставками зброї", — зазначив Шольц.

Слабкість Путіна

Своєю чергою верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що російський президент Володимир Путін став слабшим через "бунт" очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це показує, що він є "не єдиним господарем у місті" та "втратив монополію на силу".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, що "Україна впливає на силу Європи". За його словами, цього року настав час для того, аби розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі.