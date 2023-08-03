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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 3 серпня

3 серпня 2023 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 3 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 3 серпня.

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DeepState

Зафіксовано успіхи ЗСУ на Вугледарському напрямку:

  • Микільське: є просування Сил оборони на північних околицях населеного пункту. Ворога була вибито в районі Микільських дач.
  • Солодке: було здійснено уточнення ЛБЗ, а також позначено успіхи Сил оборони. Завдяки злагодженій роботі 72-ї ОМБр та 79-ї ОДШБр окупантів було вибито з їх позицій на півночі від населеного пункту Солодке. 
     
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 40 бойових зіткнень з російськими військами:

  • на південь і захід від Кліщіївки та на північний захід до Курдюмівки на Бахмутському напрямку. Російські війська відійшли з позицій на південь до Андріївки;
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
  • поблизу Авдіївки на Авдіївському напрямку та Мар'їнки на Мар'їнському;
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
  • на схід до Старомайорського на Бердянському напрямку.
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку, де просунулися. У Генштабі повідомили, що українські війська вели наступальні дії на південь від Бахмута. Також там зазначили, що російські війська відступили з позицій на південь від Андріївки.

Російський військкор стверджував, що українські війська атакували кілька російських позицій уздовж лінії Андріївка-Курдюмівка (від 8 до 13 км на південний захід від Бахмута) і просунулися на північ від Курдюмівки.

Карта бойових дій від ISW. Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Наразі відбувається успішне просування на Таврійському напрямку.

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