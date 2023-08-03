Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 3 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 3 серпня.

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DeepState

Зафіксовано успіхи ЗСУ на Вугледарському напрямку:

Микільське : є просування Сил оборони на північних околицях населеного пункту. Ворога була вибито в районі Микільських дач.

: є просування Сил оборони на північних околицях населеного пункту. Ворога була вибито в районі Микільських дач. Солодке: було здійснено уточнення ЛБЗ, а також позначено успіхи Сил оборони. Завдяки злагодженій роботі 72-ї ОМБр та 79-ї ОДШБр окупантів було вибито з їх позицій на півночі від населеного пункту Солодке.



Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 40 бойових зіткнень з російськими військами:

на південь і захід від Кліщіївки та на північний захід до Курдюмівки на Бахмутському напрямку. Російські війська відійшли з позицій на південь до Андріївки;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

поблизу Авдіївки на Авдіївському напрямку та Мар'їнки на Мар'їнському;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

на схід до Старомайорського на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку, де просунулися. У Генштабі повідомили, що українські війська вели наступальні дії на південь від Бахмута. Також там зазначили, що російські війська відступили з позицій на південь від Андріївки.

Російський військкор стверджував, що українські війська атакували кілька російських позицій уздовж лінії Андріївка-Курдюмівка (від 8 до 13 км на південний захід від Бахмута) і просунулися на північ від Курдюмівки.

Карта бойових дій від ISW. Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Наразі відбувається успішне просування на Таврійському напрямку.