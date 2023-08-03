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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 3 августа

3 августа 2023 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 3 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 августа.

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DeepState

Зафиксированы успехи ВСУ на Угледарском направлении:

  • Никольское: есть продвижение сил обороны на северных окрестностях населенного пункта. Враг был выбит в районе Никольских дач.
  • Сладкое: было совершено уточнение ЛБО, а также отмечены успехи Сил обороны. Благодаря слаженной работе 72-й ОМБр и 79-й ОДШБр оккупантов было выбито с их позиций к северу от населенного пункта Сладкое.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

  • к югу и западу от Клещеевки и северо-западнее Курдюмовки на Бахмутском направлении. Российские войска отошли с позиций на юг к Андреевке;
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • вблизи Авдеевки на Авдеевском направлении и Марьинки на Марьинском;
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • восточнее Старомайорского на Бердянском направлении.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении, где продвинулись. В Генштабе сообщили, что украинские войска вели наступательные действия к югу от Бахмута. Также там отметили, что российские войска отступили с позиций к югу от Андреевки.

Российский военкор утверждал, что украинские войска атаковали несколько российских позиций вдоль линии Андреевка-Курдюмовка (от 8 до 13 км юго-западнее Бахмута) и продвинулись севернее Курдюмовки.

Карта боевых действий от ISW. Инфографика: ISW

Напомним, что подразделения сил обороны продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В настоящее время происходит успешное продвижение на Таврическом направлении.

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