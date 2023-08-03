Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 3 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 августа.

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DeepState

Зафиксированы успехи ВСУ на Угледарском направлении:

Никольское : есть продвижение сил обороны на северных окрестностях населенного пункта. Враг был выбит в районе Никольских дач.

: есть продвижение сил обороны на северных окрестностях населенного пункта. Враг был выбит в районе Никольских дач. Сладкое: было совершено уточнение ЛБО, а также отмечены успехи Сил обороны. Благодаря слаженной работе 72-й ОМБр и 79-й ОДШБр оккупантов было выбито с их позиций к северу от населенного пункта Сладкое.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

к югу и западу от Клещеевки и северо-западнее Курдюмовки на Бахмутском направлении. Российские войска отошли с позиций на юг к Андреевке;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

вблизи Авдеевки на Авдеевском направлении и Марьинки на Марьинском;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

восточнее Старомайорского на Бердянском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении, где продвинулись. В Генштабе сообщили, что украинские войска вели наступательные действия к югу от Бахмута. Также там отметили, что российские войска отступили с позиций к югу от Андреевки.

Российский военкор утверждал, что украинские войска атаковали несколько российских позиций вдоль линии Андреевка-Курдюмовка (от 8 до 13 км юго-западнее Бахмута) и продвинулись севернее Курдюмовки.

Карта боевых действий от ISW. Инфографика: ISW

Напомним, что подразделения сил обороны продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В настоящее время происходит успешное продвижение на Таврическом направлении.