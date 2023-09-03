Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 03.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 3 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 3 вересня.

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DeepState

Станом на 03.09.2023 найгарячішими відтинками передової лишаються Сватівський, Бахмутський та Запорізький. Українські захисники мужньо дають відсіч окупантам та ведуть бойові дії:

На Сватівському напрямку — найгарячіше залишається біля Новоєгорівки. Попри це окупанти продовжують там наступати, підводять техніку та вводять свіжі підрозділи. Останні тижні на Серебрянському лісництві активізувалася ворожа артилерія.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку — продовжуються бойові дії в районі Кліщіївки та Андріївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку — продовжуються бої біля Новопрокопівки.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на неділю, 3 вересня, російські окупанти намагаються вести наступальні дії в Донецькій і Луганській областях, проте безуспішно. Таким чином ЗСУ провели 45 бойових зіткнень з російськими угрупованнями поблизу:

Новоселівського на Сватівському напрямку,

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Курдюмівки на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Красногорівки на Мар'їнському напрямку.

Карта бойових дій на Мар’їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 3 вересня, окупанти мають незначні успіхи на лінії Куп'янськ — Сватове, де вони просунулися на південь від Вільшани (14 км на північний схід від Куп’янська) і на південний схід від Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового).

Однак у Генштабі ЗСУ розповіли, що російські війська безуспішно наступали в районі Новоєгорівки та Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового). Також за даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр російські війська продовжують безуспішні спроби просування в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної).

Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські війська станом на 03.09.2023 просуваються під Бахмутом, поблизу Кліщіївки. Маляр заявила, що українські сили досягли невизначених успіхів під Курдюмівкою, Кліщіївкою та Андріївкою (усі 7-13 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

За даними російського військкора, на заході Донецької області тривають бої, де ЗСУ просуваються. Так, українські війська досягли успіхів на північ від Павлівки (30 км на південний захід від міста Донецьк).

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські військові просунулися на заході Запорізької області. У Генштабі повідомили, що українські війська станом на неділю, 3 вересня, продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 3 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 6:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 02.09.2023:

За добу російські окупанти завдали два ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли з РСЗВ. Через російські обстріли є загиблі та поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури. Тому ймовірність повторної атаки залишається високою.

Український захисник зі зброєю в руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Упродовж дня сталося понад 15 бойових зіткнень. ЗСУ стримують ворога на всіх напрямках фронту, зокрема пекельні бойові дії відбулися на таких відтинках:

на Лиманському — в районі Новоєгорівки Луганської області;

— в районі Новоєгорівки Луганської області; на Авдіївському — східніше Сєверного Донецької області;

— східніше Сєверного Донецької області; на Мар’їнському — південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Також окупанти завдають мінометних, артилерійських та авіаційних ударів по мирних населених пунктах на всіх напрямках передової.

Український військовий на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своєю чергою українські бійці продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

За добу авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по окупантах та їхній техніці, а також два удари — по ЗРК ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", — йдеться в вечірньому зведенні Генштабу.

Українські бійці стріляють по ворожих позиціях із гаубиці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські "Лицарі" показали, як за останні дні нищили техніку та живу силу ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту — Бахмутському.