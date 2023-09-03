Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 3 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 сентября.
DeepState
По состоянию на 03.09.2023 горячими отрезками передовой остаются Сватовский, Бахмутский и Запорожский. Украинские защитники мужественно дают отпор оккупантам и ведут боевые действия:
На Сватовском направлении — горячее остается у Новоегоровки. Несмотря на это, оккупанты продолжают там наступать, подводят технику и вводят свежие подразделения. Последние недели на Серебрянском лесничестве активизировалась вражеская артиллерия.
На Бахмутском направлении — продолжаются боевые действия в районе Клещеевки и Андреевки.
На Запорожском направлении — продолжаются бои у Новопрокоповки.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на воскресенье, 3 сентября, российские оккупанты пытаются вести наступательные действия в Донецкой и Луганской областях, однако безуспешно. Таким образом ВСУ провели 45 боевых столкновений с российскими группировками вблизи:
- Новоселовского на Сватовском направлении,
- Курдюмовки на Бахмутском направлении,
- Красногоровки на Марьинском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 3 сентября, оккупанты имеют незначительные успехи на линии Купянск — Сватово, где они продвинулись к югу от Ольшаны (14 км к северо-востоку от Купянска) и к юго-востоку Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).
Однако в Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска безуспешно наступали в районе Новоегоровки и Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового). Также по данным заместителя министра обороны Анны Маляр российские войска продолжают безуспешные попытки продвижения в районе Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной).
Украинские войска по состоянию на 03.09.2023 продвигаются под Бахмутом, вблизи Клещеевки. Маляр заявила, что украинские силы добились неопределенных успехов под Курдюмовкой, Клещевкой и Андреевкой (все 7-13 км юго-западнее Бахмута).
По данным российского военкора, на западе Донецкой области продолжаются бои, где ВСУ продвигаются. Так, украинские войска преуспели к северу от Павловки (30 км к юго-западу от города Донецк).
Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. В Генштабе сообщили, что украинские войска по состоянию на воскресенье, 3 сентября, продолжают наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.
Оперативная ситуация в Украине на 3 сентября 2023 года
Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 3 сентября 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний свод по состоянию на 02.09.2023:
За сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 34 авиационных удара, совершили 42 обстрела с РСЗО. Из-за российских обстрелов есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры. Поэтому возможность повторной атаки остается высокой.
За день произошло более 15 боевых столкновений. ВСУ сдерживают врага по всем направлениям фронта, в частности адские боевые действия произошли на следующих отрезках:
- на Лиманском — в районе Новоегоровки Луганской области;
- на Авдеевском — восточнее Северного Донецкой области;
- на Марьинском — южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
Также оккупанты наносят минометные, артиллерийские и авиационные удары по мирным населенным пунктам на всех направлениях передовой.
В свою очередь украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском направлении.
За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, а также два удара — по ЗРК врага.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 состава боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", — говорится в пресс-службе.
Напомним, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские "Рыцари" показали, как за последние дни уничтожали технику и живую силу врага на одном из самых горячих направлений фронта — Бахмутском.