Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 сентября.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 03.09.2023 горячими отрезками передовой остаются Сватовский, Бахмутский и Запорожский. Украинские защитники мужественно дают отпор оккупантам и ведут боевые действия:

На Сватовском направлении — горячее остается у Новоегоровки. Несмотря на это, оккупанты продолжают там наступать, подводят технику и вводят свежие подразделения. Последние недели на Серебрянском лесничестве активизировалась вражеская артиллерия.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении — продолжаются боевые действия в районе Клещеевки и Андреевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении — продолжаются бои у Новопрокоповки.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на воскресенье, 3 сентября, российские оккупанты пытаются вести наступательные действия в Донецкой и Луганской областях, однако безуспешно. Таким образом ВСУ провели 45 боевых столкновений с российскими группировками вблизи:

Новоселовского на Сватовском направлении,

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Курдюмовки на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Красногоровки на Марьинском направлении.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 3 сентября, оккупанты имеют незначительные успехи на линии Купянск — Сватово, где они продвинулись к югу от Ольшаны (14 км к северо-востоку от Купянска) и к юго-востоку Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).

Однако в Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска безуспешно наступали в районе Новоегоровки и Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового). Также по данным заместителя министра обороны Анны Маляр российские войска продолжают безуспешные попытки продвижения в районе Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной).

Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на 03.09.2023 продвигаются под Бахмутом, вблизи Клещеевки. Маляр заявила, что украинские силы добились неопределенных успехов под Курдюмовкой, Клещевкой и Андреевкой (все 7-13 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

По данным российского военкора, на западе Донецкой области продолжаются бои, где ВСУ продвигаются. Так, украинские войска преуспели к северу от Павловки (30 км к юго-западу от города Донецк).

Карта боевых действий на Бердянском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. В Генштабе сообщили, что украинские войска по состоянию на воскресенье, 3 сентября, продолжают наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 3 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 3 сентября 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний свод по состоянию на 02.09.2023:

За сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 34 авиационных удара, совершили 42 обстрела с РСЗО. Из-за российских обстрелов есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры. Поэтому возможность повторной атаки остается высокой.

Украинский защитник с оружием в руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день произошло более 15 боевых столкновений. ВСУ сдерживают врага по всем направлениям фронта, в частности адские боевые действия произошли на следующих отрезках:

на Лиманском — в районе Новоегоровки Луганской области;

— в районе Новоегоровки Луганской области; на Авдеевском — восточнее Северного Донецкой области;

— восточнее Северного Донецкой области; на Марьинском — южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Также оккупанты наносят минометные, артиллерийские и авиационные удары по мирным населенным пунктам на всех направлениях передовой.

Украинский военный на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, а также два удара — по ЗРК врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 состава боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", — говорится в пресс-службе.

Украинские бойцы стреляют по вражеским позициям с гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские "Рыцари" показали, как за последние дни уничтожали технику и живую силу врага на одном из самых горячих направлений фронта — Бахмутском.