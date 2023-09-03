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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 3 сентября

3 сентября 2023 05:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 сентября.

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DeepState

По состоянию на 03.09.2023 горячими отрезками передовой остаются Сватовский, Бахмутский и Запорожский. Украинские защитники мужественно дают отпор оккупантам и ведут боевые действия:

На Сватовском направлении — горячее остается у Новоегоровки. Несмотря на это, оккупанты продолжают там наступать, подводят технику и вводят свежие подразделения. Последние недели на Серебрянском лесничестве активизировалась вражеская артиллерия.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении — продолжаются боевые действия в районе Клещеевки и Андреевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении — продолжаются бои у Новопрокоповки.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на воскресенье, 3 сентября, российские оккупанты пытаются вести наступательные действия в Донецкой и Луганской областях, однако безуспешно. Таким образом ВСУ провели 45 боевых столкновений с российскими группировками вблизи:

  • Новоселовского на Сватовском направлении,
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Курдюмовки на Бахмутском направлении,
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Красногоровки на Марьинском направлении.
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 3 сентября, оккупанты имеют незначительные успехи на линии Купянск — Сватово, где они продвинулись к югу от Ольшаны (14 км к северо-востоку от Купянска) и к юго-востоку Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).

Однако в Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска безуспешно наступали в районе Новоегоровки и Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового). Также по данным заместителя министра обороны Анны Маляр российские войска продолжают безуспешные попытки продвижения в районе Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной).

Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на 03.09.2023 продвигаются под Бахмутом, вблизи Клещеевки. Маляр заявила, что украинские силы добились неопределенных успехов под Курдюмовкой, Клещевкой и Андреевкой (все 7-13 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

По данным российского военкора, на западе Донецкой области продолжаются бои, где ВСУ продвигаются. Так, украинские войска преуспели к северу от Павловки (30 км к юго-западу от города Донецк).

Карта боевых действий на Бердянском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. В Генштабе сообщили, что украинские войска по состоянию на воскресенье, 3 сентября, продолжают наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 3 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 3 сентября 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний свод по состоянию на 02.09.2023:

За сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 34 авиационных удара, совершили 42 обстрела с РСЗО. Из-за российских обстрелов есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры. Поэтому возможность повторной атаки остается высокой.

Украинский защитник с оружием в руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день произошло более 15 боевых столкновений. ВСУ сдерживают врага по всем направлениям фронта, в частности адские боевые действия произошли на следующих отрезках:

  • на Лиманском — в районе Новоегоровки Луганской области;
  • на Авдеевском — восточнее Северного Донецкой области;
  • на Марьинском — южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Также оккупанты наносят минометные, артиллерийские и авиационные удары по мирным населенным пунктам на всех направлениях передовой.

Украинский военный на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, а также два удара — по ЗРК врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 состава боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", — говорится в пресс-службе.

Украинские бойцы стреляют по вражеским позициям с гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские "Рыцари" показали, как за последние дни уничтожали технику и живую силу врага на одном из самых горячих направлений фронта — Бахмутском.

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