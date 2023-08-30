Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 30.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 30 серпня.

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DeepState

Російські війська продовжують наступати станом на середу, 30 серпня. Своєю чергою ЗСУ намагаються тримати оборону на всіх напрямках фронту та наступати, де це можливо. Пекельні бойові дії тривають, зокрема на Сватівському, Бердянському та Запорізькому напрямках.

На Сватівському — зберігається важка ситуація біля Новоєгорівки, де ворог прагне усіма силами покращити своє становище.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському — уточнено район села Шевченко та оновлено ЛБЗ біля Приютного.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому — продовжуються бої східніше Роботиного.



Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 30 серпня, російські окупанти наступають у Донецькій і Луганській областях.

Таким чином під Мар'їнкою на Мар'їнському напрямку ЗСУ провели 32 бойові зіткнення з російськими військами.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 30 серпня, російські окупанти незначно просунулися на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що війська РФ вели невдалі наступальні операції на Куп’янському та Лиманському (на захід від Кремінної) напрямках, зокрема поблизу Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій на Луганському напрямку від ISW. Фото: скриншот

Українські війська в середу, 30 серпня, наступають під Бахмутом і просуваються вперед. Так, ЗСУ просунулися на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що станом на 30 серпня українські війська просуваються на невизначених ділянках на Бахмутському напрямку. Генштаб повідомив, що українські війська продовжують вести наступальні дії на південь від Бахмута.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: скриншот

Українські захисники станом на сьогодні, 30 серпня, продовжують просуватися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. Також ЗСУ утримують позиції в самому населеному пункті.

За даними Генштабу, українські сили досягли невідомих успіхів у напрямку Новоданилівки (4 км на південний схід від Оріхова) та Вербового (16 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 серпня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 30 серпня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 6:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 29.08.2023:

За добу російські окупанти завдали п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 48 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також є руйнування цивільної інфраструктури. Тому ймовірність нових ударів по України залишається високою.

Колосся пшениці на тлі танка Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Упродовж доби сталось понад 30 бойових зіткнень. Боротьба триває на всіх напрямках фронту, зокрема не менш пекельні бойові дії відбуваються на таких напрямках фронту:

Лиманський — в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

— в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Бахмутський — поблизу Богданівки та Озарянівки Донецької області.

— поблизу Богданівки та Озарянівки Донецької області. Мар’їнський — біля Мар’їнки Донецької області.

Також російські окупанти безперестанно завдають мінометних, авіаційних та артилерійських ударів по прифронтових населених пунктах на всіх напрямках фронту.

Українські захисники на техніці на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своєю чергою Сили оборони України наступають на Мелітопольському напрямку.

За день авіація Сил оборони завдала сім ударів по окупантах та чотири — по їхніх ЗРК.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" противника", — додали в Генштабі.

Українські військові обстрілюють позиції ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вечірнє зведення Генштабу за вівторок, 29 серпня. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, у напрямку Вербового ЗСУ мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.