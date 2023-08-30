Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 30 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 августа.

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DeepState

Российские войска продолжают наступать по состоянию на среду, 30 августа. В свою очередь ВСУ пытаются держать оборону по всем направлениям фронта и наступать, где это возможно. Адские боевые действия продолжаются, в частности, на Сватовском, Бердянском и Запорожском направлениях.

На Сватовском — сохраняется тяжелая ситуация у Новоегоровки, где враг стремится всеми силами улучшить свое положение.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском — уточнен район села Шевченко и обновлен ЛБЗ возле Приютного.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском — продолжаются бои восточнее Роботино.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 30 августа, российские оккупанты наступают в Донецкой и Луганской областях.

Таким образом, под Марьинкой на Марьинском направлении ВСУ провели 32 боевых столкновения с российскими войсками.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 30 августа, российские оккупанты незначительно продвинулись на линии Купянск — Сватово — Кременная.

В Генштабе ВСУ отметили, что войска РФ вели неудачные наступательные операции на Купянском и Лиманском (к западу от Кременной) направлениях, в том числе вблизи Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Карта боевых действий в Луганском направлении от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска в среду, 30 августа, наступают под Бахмутом и продвигаются вперед. Так, ВСУ продвинулись к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что по состоянию на 30 августа украинские войска продвигаются на неопределенных участках на Бахмутском направлении. Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: скриншот

Украинские защитники по состоянию на сегодня, 30 августа, продолжают продвигаться восточнее Роботино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. Также ВСУ удерживают позиции в самом населенном пункте.

По данным Генштаба, украинские силы добились неизвестных успехов в направлении Новоданиловки (4 км к юго-востоку от Орехова) и Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий в Запорожском направлении от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 30 августа 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 30 августа 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний свод по состоянию на 29.08.2023:

За сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов с РСЗО, в результате чего есть погибшие и раненые. Также есть разрушение гражданской инфраструктуры. Поэтому возможность новых ударов по Украине остается высокой.

Колосья пшеницы на фоне танка Вооруженных сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло более 30 боевых столкновений. Борьба продолжается по всем направлениям фронта, в частности не менее адские боевые действия происходят на следующих направлениях фронта:

Лиманский — в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

— в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Бахмутский — вблизи Богдановки и Озаряновки Донецкой области.

— вблизи Богдановки и Озаряновки Донецкой области. Марьинский — возле Марьинки Донецкой области.

Также российские оккупанты непрестанно наносят минометные, авиационные и артиллерийские удары по прифронтовым населенным пунктам по всем направлениям фронта.

Украинские защитники на технике на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском направлении.

За день авиация Сил обороны нанесла семь ударов по оккупантам и четыре по их ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепок" противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные обстреливают позиции врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вечерняя сводка Генштаба за вторник, 29 августа. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском направлении. В частности, в направлении Вербового ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.