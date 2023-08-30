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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 30 августа

30 августа 2023 05:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 30 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 августа.

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DeepState

Российские войска продолжают наступать по состоянию на среду, 30 августа. В свою очередь ВСУ пытаются держать оборону по всем направлениям фронта и наступать, где это возможно. Адские боевые действия продолжаются, в частности, на Сватовском, Бердянском и Запорожском направлениях.

На Сватовском — сохраняется тяжелая ситуация у Новоегоровки, где враг стремится всеми силами улучшить свое положение.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском — уточнен район села Шевченко и обновлен ЛБЗ возле Приютного.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском — продолжаются бои восточнее Роботино.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 30 августа, российские оккупанты наступают в Донецкой и Луганской областях.

Таким образом, под Марьинкой на Марьинском направлении ВСУ провели 32 боевых столкновения с российскими войсками.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 30 августа, российские оккупанты незначительно продвинулись на линии Купянск — Сватово — Кременная.

В Генштабе ВСУ отметили, что войска РФ вели неудачные наступательные операции на Купянском и Лиманском (к западу от Кременной) направлениях, в том числе вблизи Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Карта боевых действий в Луганском направлении от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска в среду, 30 августа, наступают под Бахмутом и продвигаются вперед. Так, ВСУ продвинулись к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что по состоянию на 30 августа украинские войска продвигаются на неопределенных участках на Бахмутском направлении. Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: скриншот

Украинские защитники по состоянию на сегодня, 30 августа, продолжают продвигаться восточнее Роботино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. Также ВСУ удерживают позиции в самом населенном пункте.

По данным Генштаба, украинские силы добились неизвестных успехов в направлении Новоданиловки (4 км к юго-востоку от Орехова) и Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий в Запорожском направлении от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 30 августа 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 30 августа 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний свод по состоянию на 29.08.2023:

За сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов с РСЗО, в результате чего есть погибшие и раненые. Также есть разрушение гражданской инфраструктуры. Поэтому возможность новых ударов по Украине остается высокой.

Колосья пшеницы на фоне танка Вооруженных сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло более 30 боевых столкновений. Борьба продолжается по всем направлениям фронта, в частности не менее адские боевые действия происходят на следующих направлениях фронта:

  • Лиманский — в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
  • Бахмутский — вблизи Богдановки и Озаряновки Донецкой области.
  • Марьинский — возле Марьинки Донецкой области.

Также российские оккупанты непрестанно наносят минометные, авиационные и артиллерийские удары по прифронтовым населенным пунктам по всем направлениям фронта.

Украинские защитники на технике на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском направлении.

За день авиация Сил обороны нанесла семь ударов по оккупантам и четыре по их ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепок" противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные обстреливают позиции врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вечерняя сводка Генштаба за вторник, 29 августа. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском направлении. В частности, в направлении Вербового ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

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