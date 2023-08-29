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Контрнаступ ЗСУ: українські війська мають успіх у напрямку Вербового

29 серпня 2023 09:00
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Контрнаступ ЗСУ: українські війська мають успіх у напрямку Вербового
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, у напрямку Вербового ЗСУ мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. 

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов на брифінгу в Military Media Centre.

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Успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку

За словами Ковальова, українські війська мають успіх у напрямку Вербового на південному фронті

"У напрямку Новоданилівка — Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

скріншот

Нагадаємо, 28 серпня у Міноборони офіційно підтвердили звільнення Роботиного у Запорізькій області.  При цьому, росіяни опираються "шалено".

Також ми писали, що 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне в Донецькій області. У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. 

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