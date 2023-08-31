Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 31.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 31 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 31 серпня.

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DeepState

Українські захисники продовжують контрнаступати та стримувати ворога на всіх напрямках передової станом на четвер, 31 серпня. Таким чином активні бойові дії тривають на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському, Бердянському та Запорізькому напрямках, де ЗСУ мають успіхи.

На Сватівському — північніше Новоєгорівки окупанти масовано атакують висоту 190.8. Частину позицій вдалося Силам Оборони відбити, але ворог впритул підійшов до висоти за підтримки танків, які безкарно підходять через переправи.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському — тривають бойові дії в районі Кліщіївки та Андріївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Авдіївському — тривають зустрічні бої біля Невельського.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському — уточнено район Приютного, тривають бої.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому — продовжуються бої західніше Вербового. Зафіксовано ЗСУ на схід від Новопрокопівки, що свідчить про можливий успіх наших сил глибше на південь.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на четвер, 31 серпня, ЗСУ мають успіх на відтинках Новоданилівка — Новопрокопівка та Мала Токмачка — Вербове, що на Запорізькому напрямку. Так, українські захисники наступають на селище Вербове.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 31.08.2023 ЗСУ продовжують контрнаступати на південному фланзі Бахмута. Генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські захисники поступово просуваються, попри атаки російських окупантів.

Командувач додав, що найбільш інтенсивні бойові дії ведуться поблизу Бахмута, Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута), Ягідного (безпосередньо на північ від Бахмута) та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські військові станом на сьогодні, 31 серпня, просунулися вздовж кордону Донецько-Запорізької області. За даними російського військкора, ЗСУ просунулися в напрямку Володиного (13 км на південь від Великої Новосілки), і що російські війська були змушені відступити.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили досягли успіху на напрямках Новоданилівка — Новопрокопівка (4-15 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка — Вербове (7-18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 серпня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 31 серпня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 6:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 30.08.2023:

Вночі, 30 серпня, Росія знову атакувала Україну за допомогою ракет та БпЛА "Shahed-136/131". Як наслідок сили ППО знищили 28 крилатих ракет та 15 ударних дронів.

Також упродовж доби окупанти завдали 30 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів з РСЗВ. Через російський обстріл є загиблі та поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури. Ймовірність повторних ударів по Україні залишається високою.

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталося 35 бойових зіткнень. Пекельні бойові дії тривають на всіх напрямках фронту, зокрема ЗСУ стримують ворогів на таких напрямках:

Лиманський — в районах Новоєгорівки та Білогорівки.

— в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Бахмутський — поблизу Курдюмівки Донецької області.

— поблизу Курдюмівки Донецької області. Мар’їнський — біля Мар’їнки Донецької області.

— біля Мар’їнки Донецької області. Шахтарський — в районі Старомайорського Донецької області.

— в районі Старомайорського Донецької області. Запорізький — біля Малої Токмачки Запорізької області.

Також окупанти завдають мінометних, артилерійських та авіаційних ударів по прифронтових населених пунктах на всіх напрямках фронту.

Український військовий на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України наступають на Мелітопольському напрямку.

За добу авіація Сил оборони завдала десять ударів по окупантах та чотири — по їхніх ЗРК.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника", — йдеться в вечірньому зведенні Генштабу.

Український захисник зі зброєю на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські сили продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Відтак село Роботине, що на Запоріжжі, вдалося звільнити групі з 31 вмотивованого бійця.