Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 31.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 31 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 31 августа.

Читайте также:

DeepState

Украинские защитники продолжают контрнаступать и сдерживать врага по всем направлениям передовой по состоянию на четверг, 31 августа. Таким образом, активные боевые действия продолжаются на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском, Бердянском и Запорожском направлениях, где ВСУ имеют успехи.

На Сватовском — севернее Новоегоровки оккупанты массированно атакуют высоту 190.8. Часть позиций удалось Силам Обороны отбить, но враг вплотную подошел к высоте при поддержке танков, безнаказанно подходящих из-за переправ.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском — продолжаются боевые действия в районе Клещеевки и Андреевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском — продолжаются встречные бои у Невельского.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском — уточнен район Приютного, продолжаются бои.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском — продолжаются бои западнее Вербового. Зафиксировано ВСУ восточнее Новопрокоповки, что свидетельствует о возможном успехе наших сил глубже к югу.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на четверг, 31 августа, ВСУ преуспевают на отрезках Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое на Запорожском направлении. Так, украинские защитники наступают на поселок Вербовое.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 31.08.2023 ВСУ продолжают контрнаступать на южном фланге Бахмута. Генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники постепенно продвигаются, несмотря на атаки российских оккупантов.

Командующий добавил, что наиболее интенсивные боевые действия ведутся вблизи Бахмута, Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута), Ягодного (непосредственно севернее Бахмута) и Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные по состоянию на сегодня, 31 августа, продвинулись вдоль границы Донецко-Запорожской области. По данным российского военкора, ВСУ продвинулись в направлении Володино (13 км к югу от Великой Новоселки), и что российские войска были вынуждены отступить.

Карта боевых действий на Бердянском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы преуспели на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка (4-15 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка — Вербовое (7-18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий в Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 31 августа 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 31 августа 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний свод по состоянию на 30.08.2023:

Ночью, 30 августа, Россия снова атаковала Украину с помощью ракет и БпЛА "Shahed-136/131". В результате силы ПВО уничтожили 28 крылатых ракет и 15 ударных дронов.

Также за сутки оккупанты нанесли 30 ракетных и 52 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов с РСЗО. Из-за российских обстрелов есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры. Вероятность повторных ударов по Украине остается высокой.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 35 боевых столкновений. Адские боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта, в частности ВСУ сдерживают врагов по следующим направлениям:

Лиманский — в районах Новоегоровки и Белогоровки.

— в районах Новоегоровки и Белогоровки. Бахмутский — вблизи Курдюмовки Донецкой области.

— вблизи Курдюмовки Донецкой области. Марьинский — возле Марьинки Донецкой области.

— возле Марьинки Донецкой области. Шахтерский — в районе Старомайорского Донецкой области.

— в районе Старомайорского Донецкой области. Запорожский — возле Малой Токмачки Запорожской области.

Также оккупанты наносят минометные, артиллерийские и авиационные удары по прифронтовым населенным пунктам по всем направлениям фронта.

Украинский военный на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском направлении.

За сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по оккупантам и четыре — по их ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника", — говорится в вечерней сводке Генштаба.

Украинский защитник с оружием на фронте Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские силы продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Поэтому село Роботино на Запорожье удалось освободить группе из 31 мотивированного бойца.