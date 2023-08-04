Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 4 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 серпня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 4 серпня: DeepState

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:

Одрадне,

Западне,

Петропавлівка,

Подоли Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти:

Невське,

Білогорівка Луганської області

Верхньокам’янське,

Спірне,

Торське Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Часів Яр, Іванівське та Дружба.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 4 серпня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар’їнки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 4 серпня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та, як повідомляється, на окремих ділянках просунулися вперед.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському (район кордону Запорізько-Донецька область) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках, а українські чиновники заявили, що українські сили продовжують просування на Бахмутському напрямку.

Українські сили продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська здійснили обмежені безуспішні контратаки в районі Бахмута.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська вели наступальні операції в районі західної Донецької та східної Запорізької області та не просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали використовувати у контрнаступі тактику США. Натомість, повернулися до тієї, яку "знають краще".

Повідомляється, що наразі ЗСУ зосередились на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.